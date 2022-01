CAN 2022 : Sébastien Haller veut remporter le trophée avec la Côte d’Ivoire

La Côte d’Ivoire défie l’Egypte, ce mercredi (17h, GMT +1), lors des huitièmes de finale de la CAN 2022. Dans des propos relayés par l’Équipe, l’attaquant Ivoirien Sébastien Haller veut aller jusqu’au bout de la compétition avec sa sélection.

C’est le choc de ces huitièmes de finale de la CAN 2022. La Côte d’Ivoire va affronter l’Égypte pour une place en quarts de finale. Pour cette rencontre, les Éléphants partent favoris du fait du jeu produit jusqu’ici et aussi de la qualité de leurs attaquants. D’ailleurs, le buteur Ivoirien, Sébastien Haller, ne compte pas s’arrêter en huitièmes et veut même remporter la compétition. On ne vient pas à la CAN pour juste jouer des matchs, je pense que l’on vient à la CAN pour la gagner. En tout cas, un pays comme la Côte d’Ivoire, avec l’effectif que l’on a et ce que l’on est capable de faire, on se doit de croire que l’on peut aller au bout. À nous de faire tout ce que l’on peut pour y arriver. Mon ambition, c’est vraiment de grandir dans cette sélection, d’être important et d’amener la Côte d’Ivoire le plus haut possible, déjà à la CAN, et dans quelques années à la Coupe du monde« , a indiqué l’attaquant de l’Ajax dans des propos repris par L’Équipe.

Après les éliminations de l’Algérie et du Nigeria, la Côte d’Ivoire est effectivement favorite pour le reste de la compétition aux côtés du Cameroun et du Maroc. Mais avec cette CAN pleine de surprises et de rebondissements, tout peut arriver.

