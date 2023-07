CAN 2023 : Bonaventure Kalou dévoile ses favoris 18 JUILLET 2023

L’ancien attaquant des Éléphants de Côte d’Ivoire Bonaventure Kalou (51 capes, 12 buts) a donné ses principaux favoris pour la CAN 2023.



Lors d’un entretien exclusif accordé à Afrik-Foot.com, l’ancien joueur et actuel maire de Vavoua a cité ses quatre favoris pour la prochaine phase finale de la CAN qui se déroulera du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d’Ivoire. Selon l’ex-pensionnaire de Ligue 1, les Éléphants sont favoris à domicile aux côtés du tenant du titre, le Sénégal, et de deux autres champions d’Afrique. « Je dirais le Maroc, le Sénégal, le Nigeria et la Côte d’Ivoire », a-t-il notamment confié.

Bonaventure Kalou a disputé quatre phases finales de la CAN (1998, 2000, 2002, 2006). Lors de la sa dernière participation en 2006, il s’était incliné avec les siens en finale contre le pays hôte, l’Égypte (0-0, 4-2 ap. t.a.b.). Avant cela, le natif d’Oumé s’était arrêté en quarts de finale en 1998, puis est sorti prématurément dès la phase de groupes en 2000 et 2002.

Propos recueillis par Yoro Mangara