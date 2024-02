CAN 2023, Côte d’Ivoire: Emerse Faé dévoile son plan pour battre le Nigeria

C’est un Emerse Fae très confiant qui s’est présenté aux journalistes ce samedi 10 février 2024, à la veille du match contre le Nigéria en finale de la CAN 2023. Devant micros et cameras, le sélectionneur de la Côte d’Ivoire a d’abord loué la qualité de l’équipe adverse, invaincue depuis le début du tournoi. « Le Nigéria a fait quasiment un parcours sans faute. Au fur et à mesure de la compétition ils sont montés en puissance et ils sont devenus plus dangereux offensivement et plus solides défensivement », a fait remarquer le technicien ivoirien.

Porté par Victor Osimhen, fer de lance des Super Eagles, le Nigéria reste la meilleure défense de cette CAN avec seulement 2 buts encaissés. Une véritable forteresse dirigée de main de maitre par William Troost-Ekong qui ne laisse rien passer. Ce qui n’est cependant pas pour impressionner Emerse Fae qui réserve une surprise aux hommes du coach José Peseiro.

« Nous c’est l’inverse, on est monté en puissance à partir du match face au Sénégal en huitièmes. On va essayer de les fatiguer et de les avoir à l’usure sur 90 minutes », a ajouté Emerse Faé. En fait, l’ancien milieu de terrain du FC Nantes compte sur son équipe type, avec en attaque le duo Haller-Adingra, pour venir à bout des triples champions d’Afrique.

« Nous avons eu une réunion ce matin avec mon équipe technique ; nous avons une idée de l’ossature de l’équipe qui débutera demain. Nous évaluerons d’autres joueurs cet après-midi. Nous avons le même état d’esprit en tant que groupe : 11 sur le terrain, 12 sur le banc et 4 dans les tribunes. Nous avons tous le même objectif », a fait savoir le technicien ivoirien. Rendez-vous dimanche soir au stade Alassane Ouattara pour le dénouement!