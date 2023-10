CAN 2023 : le coaching de Jean-Louis Gasset critiqué

Le match amical opposant la Côte d’Ivoire à l’Afrique du Sud s’est terminé sur un score de parité de 1-1, malgré la nette supériorité des Ivoiriens sur le terrain. Actuellement, le coaching de Jean-Louis Gasset fait l’objet de vives critiques de la part de nombreux supporters ivoiriens.

Bien que les Ivoiriens aient exercé leur domination en matière de jeu, la rencontre amicale du 17 octobre 2023 entre la Côte d’Ivoire et l’Afrique du Sud s’est conclue sur un score de 1-1. Ce deuxième match nul à domicile suscite une vague de critiques, en particulier au sein de “SOUTIEN AUX ÉLÉPHANTS”, une communauté en ligne dédiée aux supporters ivoiriens de l’équipe nationale qui compte plus de 1,6 million d’adeptes.

Innocent Kouassi, un fervent supporter de longue date, s’est exprimé de manière particulièrement intense dans sa critique. Selon lui, la note qu’il attribuerait au sélectionneur ivoirien pour ce match serait de “0/20”. Il se demande : « Comment se fait-il que dans un match de test, le coach n’ait pas su effectuer de changements malgré la fatigue évidente de certains joueurs sur le terrain, et ait maintenu la même équipe jusqu’à la 90e minute ? Comment peut-on justifier une telle gestion de l’équipe ? »

Pourtant, il y a eu des opinions plus équilibrées au sein de la discussion. Alors que certains pointent du doigt son absence de réactivité et ses décisions tactiques, d’autres identifient un potentiel à développer dans sa collaboration à long terme avec l’équipe nationale ivoirienne. Katinan Ouattara, quant à lui, attribue une note de “12/20”. Il explique : « Puisqu’il s’agit d’un match amical, le coach (Gasset) aurait dû expérimenter d’autres joueurs ou réorganiser complètement l’équipe, car il dispose de suffisamment de joueurs pour le faire. C’était essentiellement un match de test. À partir de là, il aurait pu établir son équipe-type et, en même temps, amorcer les préparatifs pour la prochaine trêve. »

Dans l’attente de la Coupe d’Afrique des Nations en Côte d’Ivoire qui se déroulera en janvier 2024, il reste à voir si les commentaires constructifs auront un effet bénéfique sur les résultats de l’équipe nationale, offrant ainsi de l’espoir aux supporters et aux observateurs du football.