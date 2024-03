Can 2023 : Le Trophée a fait escale à Adjamé

Le trophée de la Can « Côte d’Ivoire 2023 » a fait escale dans la commune d’Adjamé le lundi 18 mars 2024, à la grande satisfaction du premier magistrat et de toutes les couches sociales de cette commune.

Cette escale pour la présentation du trophée à Adjamé, selon le député-maire d’Adjamé, M. Farikou Soumahoro, est « un symbole fort » pour les populations qui se sont mobilisées à tous les niveaux derrière les Eléphants.

Ainsi, en récompense à cette grande mobilisation, la coupe ne pouvait pas être seulement exposée dans la cour de la mairie. Une parade a été initiée sur le boulevard Nangui Abrogua où le député-maire de la commune a permis à ses administrés de voir de plus près le trophée.

Aussi dans son intervention, il n’a pas manqué de saluer les valeurs de travail, de discipline et de leadership qui ont caractérisé le président de la Fédération ivoirienne de football (Fif) et son équipe. Profitant de l’occasion, Farikou Soumahoro a rendu un hommage aux légendes du football de la Commune (Youssouf Fofana, Oumar Ben Salah et Leoun Tata).

Il a ensuite présenté à la Fif une doléance en faveur des centres de formation de la commune en ce qui concerne les espaces de jeux. Une attente bien notée par M. Armand Désiré Gohourou qui conduisait la délégation de la Fédération ivoirienne de football (Fif) en l’absence du président de la Fif en mission en France avec les Eléphants pour la fenêtre Fifa du mois de mars.

Dans son discours, le directeur exécutif de la Fif a d’abord remercié le Chef de l’Etat, Alassane Ouattara, le véritable ouvrier de ce succès et témoigné la reconnaissance de la fédération au député-maire pour ses actions en faveur du football ivoirien.

« Cette victoire a été possible avec le partenariat scellé avec les mairies pour la vente des billets et la mobilisation totale des populations. Cette visite est donc une occasion pour vous remercier. Voilà tout le sens de la présentation du trophée afin que vos populations puissent le toucher », a indiqué le directeur exécutif.