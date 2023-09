CAN 2023 : les chapeaux pour le tirage au sort

Avec la fin des éliminatoires de la CAN 2023, les chapeaux du tirage au sort sont connus. La Côte d’Ivoire et le Sénégal se retrouvent dans le chapeau 1, en compagnie du Maroc et de l’Algérie.

Les 24 équipes qualifiées pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations sont désormais connues. La CAN 2023 se disputera en Côte d’Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024.

Avec la fin des éliminatoires de la CAN 2023, les chapeaux du tirage au sort sont connus. La Côte d’Ivoire et le Sénégal se retrouvent dans le chapeau 1, en compagnie du Maroc et de l’Algérie.

Ces éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations se sont conclues mardi avec la victoire (3-0) du Cameroun face au Burundi, qui permet aux Lions indomptables de se qualifier etd’empocher un ticket pour laCôte d’Ivoire.

Avec les 24 équipes qualifiées pour la compétition, on connaît désormais les chapeaux qui serviront au tirage au sort, le 12 octobre prochain à Abidjan.

Le pays organisateur sera dans le chapeau 1 en compagnie du vainqueur sortant, le Sénégal.

Absentes de la dernière édition, la République démocratique du Congo, l’Afrique du Sud et la Namibie sont réparties entre les chapeaux 2, 3 et 4.

Les chapeaux pour le tirage au sort

Chapeau 1 : Côte d’Ivoire (pays organisateur), Sénégal, Égypte, Tunisie, Maroc, Algérie.

Chapeau 2 : Nigeria, Mali, Ghana, Burkina Faso, Cameroun, Afrique du Sud.

Chapeau 3 : RD Congo, Cap-Vert, Guinée, Zambie, Guinée équatoriale, Mauritanie.

Chapeau 4 : Guinée-Bissau, Angola, Tanzanie, Namibie, Mozambique, Gambie.