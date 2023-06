CAN 2023, LES ÉQUIPES DÉJÀ QUALIFIÉES

Le rendez-vous de la 34e édition de la Coupe d’Afrique des nations de football (CAN) 2023 arrive à grands pas. Les sélections engagées dans le tournoi font des pieds et des mains pour être du lot de celles qui seront présentes en Côte d’Ivoire. Déjà certaines ont validé leur ticket de qualification.

Huit (08) sur 24 attendues. C’est le décompte actuel des sélections de football déjà qualifiées pour la 34e édition de la Coupe d’Afrique des nations dénommée CAN Côte d’Ivoire 2023. Il s’agit en premier de la Côte d’Ivoire. Pays hôte de la compétition de football, les Éléphants sont d’office retenus comme le veut la règle, pour les phases finales.

Le Maroc, demi-finaliste de la récente coupe du monde au Qatar, a également validé son ticket. Perçus comme les favoris après leur belle performance au Mondial, les Lions de l’Atlas sont très attendus à la prochaine CAN. Trois autres pays de l’Afrique blanche ont aussi déjà leurs pieds en Côte d’Ivoire. Il s’agit de l’Algérie, de la Tunisie et de l’Egypte de Mohamed Sala.

Champion en titre, le Sénégal n’entend pas être absent au rendez-vous en Côte d’Ivoire. Tout comme le Maroc, les Lions de la Teranga et leur leader Sadio Mané ont très vite arraché leur billet de qualification. Avec eux, le Burkina Faso qui totalise 10 points dans le groupe B où il était logé pendant les phases éliminatoires.

Autre pays à s’être assuré une place à la CAN Côte d’Ivoire 2023, c’est l’Afrique du Sud. Logés dans la poule K, les Bafana Bafana ont su tirer leur épingle du jeu pour se réserver une place à la prochaine coupe d’Afrique des nations de football.

Encore 16 billets restent à être arrachés avant la fin des éliminatoires. Le coup d’envoi du tournoi est prévu le 13 janvier 2024. Il doit prendre fin le 11 février. Les matchs auront lieu sur six stades construits pour la cause dans cinq villes ivoiriennes. A savoir Abidjan (stade Félix Houphouet-Boigny et Alassane Ouattara d’Ebimpé), Yamoussoukro (stade Charles Konan Banny), Bouaké (stade de la paix), Korhogo (stade Amadou Gon Coulibaly), et San-Pedro (stade Laurent Pokou).