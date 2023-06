CAN 2023 : les Léopards encouragés à Douala avent le départ au Gabon

Kinshasa, 15 juin 2023 (ACP).- Le ministre des Sports et loisirs, Claude-François Kabulo Mwana Kabulo, a encouragé les Léopards de la RDC, après leur victoire face à l’Ouganda en amical (1-0), mercredi, au stade Japoma, au Cameroun, avant le départ pour Franceville, où ils seront reçus dimanche par les Panthères du Gabon, a appris jeudi, l’ACP d’un membre de la cellule de communication du ministère des sports, Patrick Osomba.

Selon la source, le patron du sport congolais a apporté aux Léopards, le message du Chef de l’Etat, Félix Tshisekedi qui suit de très près la situation de l’équipe nationale.

« Je tenais à arriver ici, au nom du gouvernement congolais. Le président de la République, Chef de l’État et le Premier ministre Sama Lukonde m’ont demandé de venir montrer aux joueurs, au staff, à la communauté congolaise ici au Cameroun que le gouvernement est de cœur avec l’équipe nationale. Le président voulait se rassurer si l’équipe était dans de bonnes conditions de travail. C’est la première mission qu’il m’a confiée avec le Premier ministre. C’est pour ça que je suis venu », a-t-il déclaré après le match.

Tout se passe bien, a rassuré Kabulo

Ainsi, après avoir rencontré et échangé avec les membres du staff techniques de l’équipe, Kabulo s’est dit content, voire très content de voir que tout de se passe.

« Je trouve que toutes les conditions sont réunies et que le travail se déroule très bien, on est content. La mobilisation est totale. L’encaissement également. C’était nécessaire que je vienne pour apporter le message du président et de notre gouvernement, que toute la nation est derrière l’équipe nationale », a-t-il dit.

Le Ministre des Sports a profité de cette occasion pour lancer un message à la communauté congolaise vivant au Gabon de venir soutenir à bras le corps, l’équipe nationale de la RDC à Franceville.

Les Léopards en possession de leur prime

« Les Léopards sont déjà en possession de leur prime », a renseigné Patrick Osomba. Et d’expliquer : « L’équipe nationale de la RDC joue en déplacement son match de la 5ème journée des éliminatoires de la CAN, Côté d’Ivoire 2023, le dimanche à 19h00 face au Gabon, à Franceville. Pour ce match très décisif, les Léopards doivent impérativement gagner pour maximiser leur chance de qualification. Pour y arriver, l’implication de tous est vivement sollicitée. Il a fait savoir que le sélectionneur principal, Desabre et ses poulains aborderont cette rencontre avec un moral au zénith ».

Et de conclure ; « En effet, si jadis les Léopards jouaient sans toucher leur prime, cette pratique est désormais révolu. Pour preuve, dix jours avant le match les comptes bancaires du staff technique et des joueurs sont crédités. En plus les arriérés du Coach qui traînaient dans les tiroirs sont liquidés par le gouvernement grâce à la bancarisation réussie, dans une parfaite collaboration entre les ministres du budget, des finances et des sports et loisirs François Claude Kabulo Mwana Kabulo, ceci sous l’encadrement du premier ministre Jean Michel Sama Lukonde ».