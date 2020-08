CAN 2023: les travaux avancent, la première tribune du stade de Korhogo est sortie de terre

En mission de suivi et d’évaluation des travaux, du 09 au 12 août 2020, l’Office National des Sports (ONS) a pu se rendre compte de l’évolution du stade de Korhogo.

En effet, les travaux du stade de Korhogo pour la CAN 2023 avancent bien. L’entreprise chinoise coptée pour la réalisation de cette infrastructure bosse de jour et nuit pour respecter le délai de livraison de ce stade fixé au 21 mai 2021. En plus de ce stade de 20 mille places, Korhogo abritera une cité CAN de 32 villas de 5 pièces et un hôtel 3 étoiles de 50 lits.

En plus de tout cela, il y aura 4 terrains d’entraînement. Le coût global investi par l’Etat de Côte d’Ivoire est de 50 milliards FCFA. Ces infrastructures pour la CAN 2023 de Korhogo devraient porter le nom du défunt Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly qui avait lancé les travaux le 18 mai 2019.

Sapel MONE

