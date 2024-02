CAN 2023 : L’UNE DES MASCOTTES SE PLAINT POUR DES PRIMES IMPAYÉES, RÉACTION SYSTÉMATIQUE DU COCAN

L’une des mascottes “Akwaba” de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2023) réclame son dû. Invité dans l’émission “Rien à cacher” sur la radio Nostalgie ce samedi 24 février 2024, le dénommé Damien Mian a fait de grandes révélations sur son traitement lors de cette CAN.

Le traitement des mascottes

Dans un premier temps, il a expliqué le processus de recrutement et les conditions de prestation des mascottes. “À la base, je suis un artiste-danseur-interprète. Il y a eu un casting auquel j’ai participé et j’ai été retenu. Une chorégraphie de base sur l’hymne de la CAN était prévue. Moi, j’étais affecté au stade Félix Houphouët-Boigny (Felicia)”, a-t-il précisé. Le jeune homme, qui affirme avoir servi pendant dix (10) jours, explique n’avoir reçu que la moitié de sa prime.

Depuis la fin de la CAN le 13 février, ce n’est que ce matin du 24 février que j’ai reçu une partie de ma prime

“Le COCAN devait nous payer 30 000 FCFA par match, mais c’est après la CAN que nous devions percevoir la totalité de notre prime. Depuis la fin de la CAN le 13 février, ce n’est que ce matin du 24 février que j’ai reçu une partie de ma prime. J’habite à Yopougon et c’est moi-même qui payais mon transport pour aller au stade. C’étaient les clauses du contrat verbal qui nous liaient au COCAN. Il n’y a pas eu de contrat écrit parce que le COCAN nous a dit que le temps était trop court pour nous délivrer un contrat”, a-t-il affirmé. Sans vouloir révéler officiellement la somme qui lui est due, en s’appuyant sur ses propos pour un petit calcul : 30 000 FCFA par jour multiplié par 10 jours équivaut à 300 000 FCFA. Il dit avoir perçu la moitié, ce qui revient à 150 000 FCFA reçus. Donc un reliquat de 15 000 FCFA que lui doit le COCAN. Il a par ailleurs révélé que deux (2) mascottes étaient postées par stade.

Réaction du Cocan

Contacté par Linfodrome, le responsable des mascottes et de l’animation du COCAN, a préféré ne pas commenter sur le sujet. “Bonjour, je ne peux pas me prononcer sur la question pour le moment”, a-t-il déclaré.