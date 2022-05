CAN 2023 (Q): la liste de la Tanzanie contre le Niger et l’Algérie

La Tanzanie affronte en juin prochain le Niger et l’Algérie pour le compte des deux premières journées des éliminatoires de la CAN 2023. 28 joueurs ont été convoqués pour l’occasion.

Le sélectionneur national de la Tanzanie, Kim Poulsen, a dévoilé sa liste des joueurs convoqués pour les rencontres contre le Niger et l’Algérie, comptant pour les deux premières journées des éliminatoires de la CAN 2023. Les Taifas stars affrontent en effet le Mena le 4 juin à Cotonou, avant de croiser les crampons avec les Fennecs, quatre jours plus tard.

Deux rencontres décisives pour les Tanzaniens qui visent la victoire pour se mettre en confiance pour la suite de leur campagne. Aussi, le technicien danois a fait appel à 28 joueurs pour ces deux matchs. Dans cette liste constituée à majorité de cadres évoluant dans le championnat local (6 joueurs de Simba SC et 7 joueurs de Young Africans), on note la présence de quelques internationaux dont Saïmon Msuva, auteur de 18 buts cette saison. Mbwana Samatta ( 22 buts, Antwerp / Belgique), John Kelvin (Genk) en Belgique, Ibrahim Josué ( Tusker) au Kenya et Novatus Dismas (Beitar Tel Aviv Bat Yam FC) en Israël sont également convoqués.

Absente de la dernière CAN au Cameroun, la Tanzanie veut faire partie des finalistes à la prochaine Coupe d’Afrique qui aura lieu du 23 juin au 23 juillet 2023 en Côte d’Ivoire. Et pour cela, les Taifas Stars doivent finir au moins dans les deux premiers de leur poule, synonyme de qualification pour le voyage en terre ivoirienne. Notons que l’équipe tanzanienne est logée dans le groupe F aux côtés de l’Ouganda, le Niger et l’Algérie qui fait office de favori dans ce groupe.

