CAN 2023 (Q): la liste du Ghana contre Madagascar avec les frères Ayew

Le Ghana affronte en juin prochain Madagascar et Centrafrique en éliminatoire de la CAN 2023 et le Japon, le Chili ou la Tunisie en amicale. 33 joueurs dont les frères Ayew sont appelés pour ce marathon du foot.

Le sélectionneur national du Ghana, Otto Addo, a publié ce jeudi sa liste des joueurs convoqués pour les deux premières journées des éliminatoires de la CAN 2023. Les Black Stars sont logés dans le groupe E aux côtés de l’Angola, la Centrafrique et Madagascar. L’équipe ghanéenne affronte les Bareas (le 1er juin) et les Fauves du Bas-Oubangui (5 juin) à l’occasion des deux premières journées des phases qualificatives. Le Ghana s’envolera ensuite pour le Japon pour un mini tournoi contre le pays hôte, le Chili ou la Tunisie.

Pour ce marathon du foot, Otto Addo a fait appel à 33 joueurs avec le retour du capitaine André Ayew. Suspendu en mars suite à son expulsion à la CAN au Cameroun, le milieu de terrain d’Al-Sadd SC est appelé tout comme le Rennais Sulemana Wakaso et Jonathan Mensah. Les cadres Thomas Partey (Arsenal) et Alexander Djiku (Strasbourg) manquent en revanche à l’appel pour cause de blessure.

Quatre nouvelles têtes font leur apparition dans le groupe: Alidu Seidu, défenseur central de 21 ans qui a pris part à 21 matchs de Ligue 1 cette saison avec Clermont, les locaux Augustine Okrah et Daniel Afriyie, et le binational Antoine Semenyo qui évolue à Bristol en Championship.

