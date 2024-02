CAN 2023/SACRE DES ELÉPHANTS: LA FÊTE CONTINUE À ABOBO

Les populations de la commune d’Abobo continuent de célébrer la 3e étoiles des éléphants de Côte d’Ivoire .

Dimanche dernier, comme à l’accoutumée en cette période de Coupe d’Afrique des Nations, les Abobolais ont deferlé sur le village CAN AGORA D’AKEIKOI pour suivre la retransmission de la finale Ci-Nigeria, tant attendue.

Célébration à Abobo

Plus de 15 000 personnes : jeunes, vieux, femmes et hommes ont envahi cet espace avec à leur tête le 4ᵉ adjoint au Maire KPAN Georges, représentant la première magistrate de la cité Kandia CAMARA.

Avec enthousiasme, ils ont suivi ce match du début à la fin dans la sérénité.

À la fin du temps réglementaire, le score est 2-1 au profit de l’équipe Ivoirienne.

Explosion de joie chez les enfants de Kandia CAMARA. L’Agora est surchauffée.

KPAN Georges n’arrive pas à contenir sa joie. Interrogé, il a fait la déclaration suivante :”Comme l’a dit le Président de la République, S.E.M Alassane OUATTARA, il n’y a jamais deux sans trois. Je voudrais féliciter le Chef de l’État, la Présidente du Sénat, Maire d’Abobo, Kandia CAMARA et l’ensemble des Ivoiriens. Je voudrais surtout féliciter les joueurs, qui ont fait honneur à la Côte d’Ivoire. Je suis dans une joie immense et indescriptible”. Noro KOBENAN, Inspecteur d’orientation a enchaîné en ces termes :”Je suis tellement content que les mots me manquent.

Grand merci au Président de la République. Félicitations aux joueurs. Rendons gloire à Dieu pour ces victoires”.

“Je suis heureuse. Les joueurs ont donné le meilleur d’eux-mêmes. Ils ont fait fort. Ils ont mérité Merci à Dieu”, a ajouté Akoua Chantal.

La fête continue

Hors de l’Agora, ce sont des foules de personnes, tout âge confondus qui ont arpenté les rues, 28 quartiers et 43 sous quartiers d’Abobo. Elles ont chanté, dansé et crié de joie pour marquer d’une pierre cette prouesse de nos pachydermes.