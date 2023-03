CAN 2023 : tour d’horizon de la phase éliminatoire

Antoine Semenyo a marqué le but de la victoire à la sixième minute du temps additionnel pour permettre au Ghana de battre l’Angola 1-0 dans les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2023), jeudi, et de rester en tête de son groupe.

Le Ghana reste invaincu dans la dernière phase de qualification avec deux victoires et un match nul et est en bonne voie pour se qualifier pour la CAN 2023 en Côte d’Ivoire.

Le résultat obtenu au Baba Yara Sports Stadium de Kumasi permet à Chris Hughton d’entamer sa carrière d’entraîneur avec succès. L’ancien manager de Newcastle et de Brighton était conseiller technique de l’équipe ghanéenne avant de succéder à Otto Addo à la tête de l’équipe le mois dernier.

Semenyo a frappé à la toute fin du match contre l’Angola en envoyant un ballon perdu dans les filets après un coup franc ghanéen non dégagé. À mi-parcours des éliminatoires, le Ghana devance la République centrafricaine de trois points en tête du Groupe E.

Le Soudan du Sud a également dû attendre le fin de match pour se défaire de la République du Congo. Les Sud-Soudanais menaient 1-0 lorsque Peter Maker a été expulsé, avant de concéder l’égalisation sur un penalty de Thievy Bifouma à la 90e minute. Le Soudan du Sud s’est finalement imposé 2-1 grâce à un but de Tito Okello, également à la 6e minute du temps additionnel.

Cette victoire a ravivé les espoirs du Soudan du Sud de terminer parmi les deux premiers de son groupe et de se qualifier pour son premier grand tournoi alors que le pays se classe à 165e place sur les 211 équipes de la FIFA, juste derrière Vanuatu.

La Zambie pour sa part a remonté un retard de 1-0 pour battre le Lesotho 3-1 et éviter une surprise. Le Gabon reste en lice dans le Groupe I après sa victoire contre le Soudan 1-0.

Le dernier tour des éliminatoires a débuté mercredi par deux matches nuls. La Sierra Leone et Sao Tomé et Principe se sont quittées sur un score de 2-2 et l’attaquant Steve Mounie a égalisé en fin de match pour le Bénin dans un match nul 1-1 avec le Rwanda, qui a vu l’expulsion de Hakim Sahabo à 30 minutes de la fin.

Le Sénégal poursuit sa campagne de qualification contre le Mozambique ce vendredi, alors que Sadio Mané devrait faire son retour en sélection après avoir manqué la Coupe du monde au Qatar en raison d’une blessure.

Le Maroc, demi-finaliste de la Coupe du monde et nouvelle star du football africain, ne rejouera pas dans les éliminatoires avant le mois de juin, ses deux matches contre le Zimbabwe ayant été annulés, le pays étant suspendu des compétitions internationales par la FIFA en raison de problèmes avec sa fédération nationale.