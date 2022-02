CAN Côte d’Ivoire 2023 : le dispositif de la CAF se met en place

Le Secrétaire Général de la CAF, à l’issue de la visite des chantiers CAN effectuée, lundi 07 Février 2022 à Korhogo, a salué l’implication et la disponibilité du gouvernement et des Autorités de Côte d’ivoire qui ont facilité sa mission en terre ivoirienne et qui ont tout mis en œuvre afin que tout se déroule dans les meilleures conditions. Cela traduit l’importance qu’accordent les plus Hautes Autorités du pays à l’organisation de la prochaine CAN.



Cette mission de la CAF s’inscrit dans le cadre de la prise en main, aux côtés des acteurs pays, de leurs prérogatives au cœur de l’organisation de leur plus important événement afin d’en garantir le succès.



Après Korhogo, M. Véron visitera les chantiers CAN de San Pedro,a-t-on appris.

Sapel

Comments

comments