CAN Côte d’Ivoire 2023: Les Eléphants dominent les Cœlacanthes du Comores

La Côte d’Ivoire s’installe confortablement à la première place du groupe H devant la Zambie, pour avoir battu les Comores, mardi soir à Moroni.

A nouveau battues par la Côte d’Ivoire (0-2) mardi à l’occasion de la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2023, les Comores voient la qualification s’éloigner. Le Burkina Faso a en revanche validé son billet.

Après le 3-1 de l’aller, la Côte d’Ivoire a encore dicté sa loi aux Comores (2-0) en s’imposant cette fois à Moroni.

Dans un match qui n’a finalement pas été retransmis à la télévision, les Eléphants, qualifiés d’office en tant que pays-hôte, ont imposé leur domination d’entrée.

Si Ahamada a retardé l’échéance en début de partie, le dernier rempart des Cœlacanthes s’est en revanche incliné sur la frappe lointaine de Sangaré (0-1, 36e).

C’est un autre milieu, Kessié, qui a ensuite porté l’estocade au retour des vestiaires en concluant un contre (0-2, 59e).

Comme à l’aller, les hommes de Youndes Zerdouk se sont réveillés trop tard, et Folly a assuré dans son but en fin de partie. 3es avec 6 points de retard sur la Zambie, 2e, à deux journées de la fin, les Comoriens se retrouvent en fâcheuse posture et plus maîtres de leur destin dans ce groupe dominé par les Ivoiriens.

Tenant du titre, le Sénégal défendra son titre en Côte d’Ivoire, en janvier prochain, lors de la Coupe d’Afrique des nations 2023. La compétition, qui devait initialement se dérouler en juillet, a été reportée six mois plus tard, en janvier 2024, car les conditions climatiques dans le pays hôte en plein été ne permettaient pas la tenue des matches.