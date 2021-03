CAN U17: l’équipe nationale des moins de 17 ans qualifiées quitte Abidjan pour Rabat

Qualifiée pour la CAN U17 qui aura lieu au Maroc du 13 au 31 mars 2021, la sélection nationale de Côte d’Ivoire des moins de 17 ans a quitté à Abidjan pour Rabat ce vendredi 5 mars 2021 à bord d’un vol régulier à 5H25.

Le Sélectionneur Dao Lassina a débarqué sur le sol marocain avec 20 joueurs sélectionnés à l’issue du dernier stage à Songon dont trois gardiens de but, six défenseurs, cinq milieux de terrain et six attaquants. Les Ivoiriens débutent la compétition face à la Zambie, le 14 mars prochain. Bien avant, ils livreront un match amical contre les Algériens, le dimanche 7 mars 2021. Liste des Eléphanteaux sélectionnés

Gardiens de but FOFANA ISSA (FC SAN PEDRO)

SOUMAHORO SEKOU (AFRICA SPORT)

GOHOUROU CHECK FREDDY AIME (ES BINGERVILLE)Défenseurs

AHOUONON N’TAMON ELIE (CENTRE D’APPRENTISSAGE FOOT)5- DIAKITE MOUSSA DJIGUITO (WAC)

KONATE VALY (RACING CLUB D’ABIDJAN)

FOFANA BANGALY (FC SAN PEDRO)

KONATE BALLA EL AMINE (CENTRE D’APPRENTISSAGE FOOT)

ASSOMA NGUESSAN CEDRIC (IVOIRE ACADEMIE)Milieux de terrain

DIABATE ABDOULAYE (IVOIRE ACADEMIE)

BANDAMA GILBERT YAO JUNIOR (RACING CLUB D’ABIDJAN)

SORO NAMBAGUI DAOUDA (CF LANFIARA) NDIAYE BABA (CF LANFIARA)14- BROU WILFRIED (IVOIRE ACADEMIE)Attaquants

KONE SINDOU (IVOIRE ACADEMIE)

AMANI YAO WILFRIED (FC SAN PEDRO)

FOFANA MOSES JUNIOR RAZAK (RACING CLUB D’ABIDJAN)

KONATE ABDUL RAHMANE (RACING CLUB D’ABIDJAN)

KOBLAN KOFFI DANIEL (CENTRE D’APPRENTISSAGE FOOT)

LIKPA MIEZAN CHARLES (CENTRE D’APPRENTISSAGE FOOT)

Perle Lola

