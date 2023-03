CAN U20 : les champions de retour au Sénégal

Sacrés champions d’Afrique samedi dernier, les U20 du Sénégal ont eu droit à un accueil chaleureux lundi soir à Dakar. Des centaines de supporters ont accueilli les Lionceaux de la Teranga à leur retour d’Egypte.

Le capitaine Samba Diallo ne cachait pas sa joie sur le tarmac d’avoir mis fin à la malédiction des U20, battus en finale de la CAN en 2015, 2017 et 2019.

“Notre équipe n’avait qu’une seule ambition, celle de ramener la coupe au Sénégal, explique tout sourire le milieu de terrain du Dynamo Kiev, formé à Darou Salam. L’entraîneur, Malick Daf, nous a dit très tôt que notre seul objectif n’était pas de nous qualifier pour la Coupe du monde mais de remporter le trophée et, heureusement, nous avons atteint cet objectif.”

Objectif plus que rempli pour les Sénégalais qui auront réussi un parcours plus que parfait en Egypte : 6 matches joués, 14 buts marqués, aucun encaissé.

Les Lionceaux ont décroché toutes les récompenses individuelles. Lamine Camara est désigné meilleur joueur du tournoi après avoir déjà brillé au CHAN en Algérie. L’élégant milieu de terrain de Diambars espère désormais poursuivre ses performances impressionnantes avec son nouveau club, le Metz FC, en deuxième division française.

Invincible tout au long du tournoi, Landing Badji, le portier de l’AS Pikine, est logiquement élu meilleur gardien.

Pape Demba Diop, meilleur buteur de la compétition avec 5 réalisations, n’est pas peu fier de cette performance hors norme. “Oui, c’est une immense fierté, c’est le terme, on a fait un bon tournoi. Je ne peux rien dire que d’être content, exprime dans un grand sourire l’attaquant de Zulte-Waregem en Belgique. Terminer Soulier d’Or, je ne l’aurais jamais fait sans mes coéquipiers. Et maintenant, on va se préparer pour la Coupe du monde qui est dans deux mois, pourquoi pas faire pareil.”

Au Mondial qui se déroulera en Indonésie, le Sénégal sera accompagné de sa dernière victime. La Gambie a elle aussi réalisé un tournoi presque parfait avant de s’incliner 2-0 en finale.

Les demi-finalistes malheureux, Tunisie et Nigeria, seront les deux autres représentants africains à la Coupe du monde du 20 mai au 11 juin prochain.

Après les sacres à la CAN début 2022 puis au CHAN début 2023, le Sénégal confirme sa suprématie sur le football africain.

“C’est un travail de plusieurs années qui nous a valu tous ces trophées, se réjouit Yankhoba Diattara, le ministre des Sports. Il faut féliciter tous les acteurs du mouvement sportif, ceux qui sont dans les clubs, dans les centres de formation mais aussi l’État du Sénégal avec le chef de l’État qui a mis les moyens, qui a instruit les membres du gouvernement pour mettre les équipes dans d’excellentes conditions de performance. C’est ce cocktail qui fait que le football sénégalais est ce qu’il est aujourd’hui”.

Du côté des supporters, venus en nombre à l’aéroport Leopold Sedar Senghor, on souligne la qualité du vivier sénégalais puisque hormis Samba Diallo (Ukraine) et Pape Demba Diop (Belgique), seuls les deux buteurs en finale, Souleymane Faye (Talavera en D3 espagnole) et Mamadou Lamine Camara (Renaissance Berkane, Maroc) évoluent à l’étranger.

“On est fiers, comme d’habitude on est très fiers. Parce qu’on est heureux avec cette équipe là. Normalement on devrait encourager le championnat du Sénégal parce que le produit qui est sorti là c’est le championnat sénégalais qui a fait ça”, souligne Babacar, venu avec ses amis accueillir les héros.

Les champions d’Afrique U20 :

Gardiens : Alioune Niang (Linguère), Mamour Ndiaye (Oslo Fa), Landing Badji (As Pikine)

Défenseurs : Souleymane Basse (Génération Foot), Amidou Diop (Génération Foot), Babacar Ndiaye (As Douane), Seydou Sano (US Gorée), Sadibou Sane (Génération Foot), Mapenda Mbow (Espoirs de Guédiawaye), Mouhamed Guèye (Diambars FC), Mbaye Ndiaye (Dakar Sacré Coeur)

Milieux : Mouhamed Guèye (US Gorée), Djibril Diarra (Génération Foot), Mamadou Lamine Camara (RS Berkane, Maroc), Lamine Camara (Génération Foot), Mamadou Gning (Espoirs de Guédiawaye), Mame Libasse Laye Ngom (Guédiawaye FC), Ibrahima Cissoko (US Gorée), Pape Demba Diop (Zulte Waregem, Belgique), Ibrahima Seck (US Gorée)

Attaquants : Abdou Salam Ndoye (Espoirs de Guédiawaye), Ibou Sane (Génération Foot), Papa Amadou Diallo (Génération Foot), Samba Diallo (Dinamo de Kiev, Ukraine), Mame Mor Faye (AF Darou Salam), Souleymane Faye (CF Talavera, Espagne)

