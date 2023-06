CAN U23: L’affiche officielle de “Maroc 2023” dévoilée

La Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé, ce mercredi, l’affiche officielle de la Coupe d’Afrique des Nations U23 (Marc 2023) qui se déroule dans le Royaume entre le 24 juin et le 8 juillet.

Un communiqué de la CAF précise que « l’affiche a été soigneusement conçue pour illustrer la main d’un footballeur tenant le trophée tant convoité, qui incarne également la quête de la suprématie continentale ».

« Les rayons verts de l’illustration symbolisent les pelouses verdoyantes de l’Afrique, tandis que le rouge affiche la passion des nations en compétition. La domination de ces couleurs primaires fait écho aux couleurs du drapeau marocain », est-il également souligné.

Les rencontres de cette compétition se dérouleront sur les pelouses du Complexe Moulay Abdellah de Rabat et du Grand Stade de Tanger.

Pour rappel, 8 pays prennent part à la CAN U23, à savoir Maroc, Ghana, Congo, Guinée, Égypte, Mali, Gabon et Niger. Il sont réparti en deux groupes: Groupe A (Maroc, Ghana, Congo, Guinée) et Groupe B (Égypte, Mali, Gabon et Niger).