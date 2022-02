Can2021 : Édouard Mendy parle de Gabaski

En grand monsieur, Édouard Mendy, le dernier rempart du Sénégal, a avoué ne pas mériter le titre de meilleur gardien de la dernière Coupe d’Afrique des Nations, qui lui a été octroyé par la commission technique de la Confédération Africaine de football (CAF).

» Honnêtement, Gabaski est le meilleur gardien de but du tournoi », a lancé le gardien de Chelsea dans une déclaration accordée à la chaine égyptienne MBC Masr TV. « Je lui ai parlé et je lui ai dit qu’il le méritait [de gagner le titre de gardien du tournoi]. Et j’ai été vraiment impressionné par son tournoi » a-t-il conclu.

La très belle déclaration d’Edouard Mendy envers le gardien égyptien : « Honnêtement, Gabaski est.. »

Un geste très classe d’Édouard Mendy, qui a eu l’honnêteté intellectuelle d’avouer le mérite du gardien du Zamalek, auteur de plusieurs arrêts exceptionnels dans la dernière édition de la CAN.

Voilà de quoi discréditer les fameux experts de la Confédération Africaine de football (CAF), dont les choix pour le onze type du tournoi et des lauréats des distinctions personnelles ont été contestés par les spécialistes.

Du pain sur la planche pour l’instance faitière du football africain afin de réviser certaines imperfections qui continuent de la discréditer auprès des amoureux du ballon rond dans le continent.

Comments

comments