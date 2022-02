Can2021 : le retour triomphale des lions de la Taranga

Les Lions ont fêté la victoire après leur brillant triomphe face aux Egyptiens lors de la Can 2021. Joie et allégresse sont les sentiments les mieux partagés partout au Sénégal qui intègre désormais le club des 15 pays qui ont remporté la Can.

Le Sénégal champion d’Afrique. Ils ont travaillé dur pour être récompensés. C’était l’extase dans la Tanière. Cet état de joie, d’admirations extrêmes, est également constaté sur toute l’étendue du territoire national, jusque tard dans la nuit. Parce que l’acte accompli est héroïque.

Pas une ruelle, pas une rue, pas une avenue, pas une demeure de Lion sans un sentiment de bonheur.

A leur arrivée, cet après-midi à l’AIBD, le peuple sénégalais restera en extase devant les héros éternels.

Kou def lou reuy am lou Reuy, la formule légendaire de l’ancien-Président sénégalais, Abdou Diouf, porte tout son sens.

Et le Président Macky Sall, dans le continuum, qui a modifié son agenda international, pour accueillir nos chaleureux ambassadeurs, et après avoir décrété ce lundi férié, sera dans la dynamique de cette générosité d’effort.

Oui le chef de l’Etat a beaucoup investi pour mettre l’Equipe du Sénégal dans de bonnes conditions de performance. A l’instar d’un autre ancien Président sénégalais, Abdoulaye Wade, il a le droit légitime de s’attendre à des dividendes.

En attendant, les Sénégalais, aux anges, sur toute l’étendue du territoire, promettent monts et merveille, à nos valeureux Lions

Bravo à Sadio, le seigneur du football, et sa bande, bravo au coach Aliou Cissé pour avoir commencé à écrire la gloire footballistique du pays de Lat-Dior au fronton de la CAF.

Accéder au sommet, c’est fait, et l’autre défi, c’est y demeurer. Donc, le travail se poursuit après l’euphorie.

