Can2021 : voici le rang de la Côte d’Ivoire après la compétition

Clap de fin pour la 33e édition de la coupe d’Afrique des nations (CAN) 2021 au Cameroun depuis le dimanche 6 février 2022. Cette fin de compétition permet aussi de connaître le rang occupé par chacune des 24 équipes engagées selon leurs performances. Voici le classement de la Confédération africaine de football (CAF).

La première place revient naturellement au Sénégal qui vient de décrocher son premier titre de champion d’Afrique face aux Pharaons d’Égypte en finale de la compétition le dimanche 6 février 2022. Le Cameroun pays organisateur occupe la troisième marche du podium derrière l’Égypte après sa victoire sur le Burkina Faso à l’issue de la petite finale jouée la veille samedi 5 février. Faisant ainsi des Étalons la quatrième équipe sur les 24 engagées.

Tombés en quarts de finale, le Maroc, la Gambie, la Guinée équatoriale et la Tunisie occupent respectivement la 5e, 6e, 7e et 8e place du tournoi.

Dans le lot des sélections éliminées en huitièmes de finale, se trouve la Côte d’Ivoire. Les Éléphants sont 10e de cette CAN 2021. Les pachydermes ivoiriens régressent de cinq places par rapport à l’édition de 2019, où parvenus jusqu’en quarts de finale ils étaient 5e avec un total de 3 victoires, 1 nul et 1 défaite en 5 matches.

Le Nigéria est 9e, le Mali est 11e tandis que le Gabon et le Malawi occupent le 12e et 13e rang. Les 14e, 15e et 16e places sont remportées par la Guinée, le Cap Vert et les Comores.

Pour les nations éliminées dès le premier tour de la CAN 2021, le Zimbabwe, la Sierra Leone et le Ghana sont 17e, 18e et 19e. Le bas du tableau pour les cinq dernières places sont respectivement occupées par le Soudan 20e, Algérie 21e, Guinée-Bissau 22e, Ethiopie 23e et la Mauritanie qui boucle la boucle.

La 34e édition de la CAN va se dérouler en Côte d’Ivoire de juin à juillet 2023..

