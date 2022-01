Can2022 : Les grosses confidences de Beaumelle

Conférence de presse d’avant-match Côte d’Ivoire-Algérie

1- Patrice Beaumelle: « Je pense que depuis le début de la compétition, dans chaque poule, il y a des finales. Ce sera un match électrique »

2- Patrice Beaumelle: « concernant les questions sur les mathématiques, on est obligé d’arriver au calcul. Toutes les équipes qui ont quatre points peuvent se qualifier. Le plus important, c’est préparer notre match. Faire un calcul pour savoir si on est sûr de se qualifier, il faut attendre. Je m’occupe de la Côte d’Ivoire. On fera le point après les matches du jour. »

3- Alain Gradel: « Algerie-Côte d’Ivoire, ça va être un grand match entre deux grandes nations »

4- Patrice Beaumelle: « Nous avons manqué de concentration dans le match contre la Sierra-Leone. Nous avons été punis. J’ai dit à mes garçons, la coupe d’Afrique nécessite la concentration »

5- Patrice Beaumelle: « On s’attendait à un match de gala. Mais ce qui fait la beauté du football. On s’est préparé pour jouer les trois matches en respectant les trois équipes. Tous les matches sont compliqués.

C’est ce qui rend cette compétition magique. On prépare chaque match pour donner le meilleur de nous-mêmes. Il faut être plus tueur, plus déterminé. »

7- « Badra? C’est toujours difficile ce qu’il vit. Il s’est senti responsable. Nous l’avons entouré. Je lui ai dit cela arrive aux grands joueurs. Sur l’action, il s’est fait mal au genou. Il a fait tous les examens. Tous les voyants sont au vert pour qu’il joue. Mais nous sommes vigilants. »

8- Des nouvelles de votre infirmerie? « Concernant l’infirmerie, Éric Bailly est toujours sous contrôle du staff médical. Il ne s’est pas entraîné les deux derniers jours. Il récupère bien. Nous espérons compter sur lui pour le match contre l’Algerie. Zaha fait ses soins. Il est tombé sur son épaule. Les joueurs récupèrent bien. J’espère que tout le monde récupère bien et frais pour le match. »

9- Max Gradel: « Je n’aime pas pas parler de revanche. Mais c’est clair que nous devons gagner »

10- Patrice Beaumelle: « Le pire scénario serait de ne pas être qualifié avec quatre points. Je rêve d’avoir des joueurs efficaces. »

11- Patrice Beaumelle: « Ce qui va être important, c’est la fraîcheur physique et mentale, la détermination, la concentration »

