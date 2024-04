Cérémonie de 7e jour : Prières et bénédictions pour le repos de Mariam Koné épouse Yoda

L’ex-directrice de l’Office national des sports (Ons) décédée le 22 mars 2024, à Abidjan, au cours de la cérémonie 7e jour de son départ sur la terre des hommes a bénéficié des prières et des bénédictions pour le repos de son âme. C’était le dimanche le 31 mars 2024, à la grande mosquée de la Riviera-Golf.

C’était en présence du haut représentant du Chef de l’Etat, Gilbert Kafana Koné, du Ministre délégué auprès du Premier Ministre, en charge des Sports et du Cadre de Vie, Adjé Silas Metch, des collègues, des anciens collaborateurs qui ont à nouveau exprimé leur attachement à la famille explorée en cette circonstance douloureuse.

Retrait du maillot N°7 de l’équipe féminine de handball de la Côte d’Ivoire.

Lors de cette cérémonie du septième jour, en hommage à la défunte, ancienne gloire du handball ivoirien, la Fédération Ivoirienne de Handball a décidé de ne plus attribuer numéro 7 à l’avenir. Pour son apport au développement du sport en Côte d’Ivoire et du rayonnement de cette discipline, le maillot floqué du numéro 7 a été encadré et offert à sa famille en guise de reconnaissance.