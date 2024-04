Club omnisport de Korhogo: Bakary Ouattara passe officiellement la main à Malick Tohé

Lors de la 46è Assemblée générale extraordinaire de l’Omnisport Club de Korogho, ce samedi 13 avril 2024 au Palm Club Hôtel d’Abidjan, Malick Toé a officiellement pris les rênes du Conseil d’Administration du Club sportif de la Cité du Poro.

Domicilié à la marine d’Abobo Doumé Yopougon, le club évolue actuellement en ligue 1 ivoirienne. Depuis sa création en 1986. Le premier vice-président de la Fédération ivoirienne de Football remplace à ce poste Bakary Ouattara qui a énormément contribué au rayonnement du club.

Depuis le 14 décembre 2023 à Adjamé en présence de joueurs, encadreurs et membres du Bureau Exécutif, le doyen Ouattara Bakary avait pris la ferme décision de se retirer de la direction du club. Ouattara Bakary a officiellement passé la main à Malick Tohé, nouveau PCA du Club.

Nous sommes satisfaits de notre rang, après la première partie du championnat. Nous vous disons merci pour ce résultat. Je félicite les joueurs et encadreurs et je m’engage à revaloriser leurs primes de victoire pour la seconde phase du championnat.

Ce changement de leader va permettre relancer le club et d’atteindre leur objectif qui est de terminer sur le podium au terme de la saison. Le PCA du club Ouattara Bakary a remercié tout le staff pour leur collaboration avant de les inviter à s’engager vivement pour son successeur.

Selon tout nouveau PCA, Malick Tohé, « nous sommes réunis ce matin pour marquer un nouveau départ et nous réorganiser pour que l’équipe puisse aller loin. Nous faisons un appel aux cadres, fils et filles pour qu’ils puissent venir aider le club. Je compte travailler dans le sens de la prospérité du COK ».