Coronavirus en Côte d’Ivoire: Danho Paulin depuis Yamoussoukro « C’est la main de Dieu, sinon c’était la catastrophe »

En marge de sa visite de contrôle de l’avancement des travaux de construction du futur stade de Yamoussoukro, le ministre des sports, Danho Paulin a procédé à la remise de kits sanitaires aux différents Directeurs Départementaux et Régionaux du ministère des sports le vendredi 8 mais 2020 à la direction régionale des sports du Bélier et district de Yamoussoukro.

Ces responsables régionaux des sports au nombre de 109 ont reçu des cartons de flacons de gel hydro-alcoolique, de savons liquides, des papiers mouchoirs, des sceaux à robinet pour le lavage des mains. Ce don vient après ceux faits aux différents services du ministère et aux 79 fédérations sportives de la Côte d’Ivoire (6 kits sanitaires à chaque fédération).

À cette occasion, le ministre des sports, Danho Paulin a félicité ces DR pour leur engagement avec d’autres chefs services déconcentrés sur le terrain dans la lutte contre le COVID-19.

« L’intérieur du pays est aujourd’hui à Zéro (0) dépisté positif au COVID -19 » a-t-il relevé. Toutefois, il a indiqué qu’il y a eu des faiblesses dans certaines localités du pays : « (…) C’est un peu la main de Dieu que nous avons eu, sinon c’était la catastrophe. Parce qu’il y a eu beaucoup de faiblesses dans beaucoup de localités. Malgré les mesures barrières des populations continuent à pratiquer les sports collectifs. Il y’a quelque chose à faire à ce niveau (…) Le fait de desserrer l’étau sur l’intérieur du pays ne veut pas dire que la pandémie est maîtrisée. La pandémie n’est pas maîtrisée dans le monde. C’est maîtriser dans quelques circonscriptions de notre pays. C’est une mesure préventive et prudentielle que le gouvernement prend pour desserrer l’étau sur l’intérieur du pays ». Il a invité ces hôtes à poursuivre les efforts de sensibilisation, et à surtout maintenir les mesures de restriction édictées par le ministère des sports : « C’est vrai qu’à l’intérieur du pays, il n’y a plus de couvre -feu, mais les mesures de distanciation physique demeurent. Parce que le sport met en contact quelles que soient la forme et la discipline. Et c’est pour permettre la distanciation sociale qu’on a dit qu’on fermait tous les espaces de jeux collectifs, mais qu’on encourageait la pratique individuelle d’activité physique. Il faut maintenir l’interdiction aux jeux de dames, de Lido, Awalé et tout ce qui amène à la manipulation et au contact physique ».

