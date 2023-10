Côte d’Ivoire-Afrique du Sud : Menés dès la 8’ les Eléphants répliquent à la 66’

Le match amical qui a opposé les Bafana-Bafana d’Afrique du Sud aux Eléphants de Côte d’Ivoire s’est soldé, le mardi 17 octobre 2023, par un match nul 1 but partout. Les Ivoiriens attendaient fermement la prestation des pachydermes. L’affluence au stade Félix Houphouët-Boigny affichait les 21607 spectateurs. Apparemment, malgré les nombreux ratés et les imprécisions de leur équipe à quelques trois mois de la 34e édition Can qu’organise la Côte d’Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024 dans les villes d’Abidjan, de Bouaké, de Korhogo, de San-Pedro et de Yamoussoukro

Pour cette confrontation amicale, le sélectionneur ivoirien a choisi une formation en 4-3-3 avec Y. Fofana, G. Konan, E. Ndicka, O. Diomande, W. Singo, I. Sangaré, F. Kessié, S. Fofana, W. Zaha, S. Haller, J. Bamba. De son côté, l’équipe dirigée par H. Broos a opté pour un système de jeu en 4-2-3-1 avec R. Williams, A. Modiba, M. Mvala, S. Xulu, K. Mudau, S. Sithole, T. Mokoena, B. Hlongwane, T. Zwane, M. Mayambela, L. Mothiba.

Menés dès l’entame à quelques 8 minutes de la première mi-temps, tous se demandaient si l’équipe du sélectionneur Jean-Louis Dasset allait avoir les ressources nécessaires pour réagir. Quand les Bafana-Bafana ouvre le score contre le cours du jeu, les Eléphants comprennent alors qu’il va falloir qu’ils soient efficaces à la finition de toutes leurs constructions devant le but. Et efficacement également à la défense, surtout que le goal est survenu suite à une perte de balle de Franck Kessié dans la défense. Toute chose qui a permis à Themba Zwane de Mamelodi Sundowns de scorer.

Les poulains de Jean-Luc Dasset, Ghislain Konan, Seko Fofana, Sébastien Haller vont reprendre du poil de la bête en harmonie avec leurs coéquipiers. C’est alors que Sébastien Haller va inscrire le but de l’égalisation de la Côte d’Ivoire à la 66′ au grand soulagement des supporters ivoiriens.