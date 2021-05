Côte d’Ivoire : Alassane OUATTARA a échangé avec le Président de la FIFA, Gianni INFANTINO, et le Président de la CAF, Patrice MOTSEPE

Le Président de la République, Alassane OUATTARA, a échangé, ce mardi 4 mai 2021 avec le Président de la FIFA, Gianni INFANTINO, et le Président de la CAF, Patrice MOTSEPE.

Les échanges ont permis de faire un tour d’horizon des activités liées au football dans notre pays, et d’évoquer le lancement, à Abidjan, d’un tournoi inter-scolaire panafricain de football.

Les Présidents de la FIFA et de la CAF ont lancé un message de soutien, d’espoir et d’unité à l’endroit des acteurs du football ivoirien.

Sapel MONE

