Côte d’Ivoire: Audit au sein de la FIF

Suite aux difficultés survenues dans la désignation du président de la fédération ivoirienne de football FIF, un comité de normalisation a été imposé pour tirer au clair les textes, le fonctionnement et toute la structure de cette fédération. Et c’est Madame Dao Gabala qui a été nommée à la tête de ce comité. Dernièrement elle a tenu une conférence de presse où plusieurs révélations sur la gestion de la FIF ont été faites.

Parmi ces révélations, celle qui a attiré notre attention est la révélation relative à la consommation d’eau par les éléphants. En effet, selon la présidente du comité, << le budget de l’eau facturé équivalait à 50L/joueur/jour>>.

Apparemment les éléphants, ces pachydermes boivent vraiment beaucoup d’eau!

Elle n’a pas non plus manqué de relever que le budget de l’hébergement des éléphants était de 80.000.000 avant, est passé à 40.000.000 sous le comité de normalisation. En plus il n’y avait aucun document écrit qui accompagnait ces grosses dépenses de l’équipe nationale.

Tout ceci montre qu’il y a eu beaucoup de gabegie à la tête de la fédération et la comité de normalisation est la bienvenue pour mettre de l’ordre dans le football ivoirien. Et c’est sûr qu’après le passage de ce comité, beaucoup de choses vont changer et des têtes risquent aussi de tomber.

