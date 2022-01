Côte d’Ivoire :Badra Ali dément tout contact avec un nouveau club

Une grosse rumeur a enflé depuis la fin du parcours des Éléphants à la 33ème édition de la Coupe d’Afrique des nations. C’est pratiquement un ” fake ” qui est fait autour d’une prétendue nouvelle destination de #Sangaré Ali Badra.

En effet, plusieurs réseaux et médias lui ont attribué une destination vers la #Suisse pour certains et la #Suède pour d’autres. Interrogé sur cette situation, l’actuel gardien de but de Jdr Stars de l’#Afrique du Sud nous a affirmé qu’il n’en est rien. « Je n’ai pas connaissance d’un tel dossier. Aucun agent ne m’a contacté à cet effet », a laissé entendre le goalkeeper des Éléphants, accrédité de belles prestations à la Can 2022, au Cameroun. Plus qu’un concours de circonstances dû à la sanction de la Fifa contre Sylvain Gbohouo, le gardien de but de Jdr Stars a été choisi par le staff technique des #Éléphants pour assurer le rôle de dernier rempart. Ses parades, son sens de l’anticipation… et même ses relances et son jeu du pied auront permis à la sélection nationale de Côte d’Ivoire d’avoir de la sérénité défensive.

À la vérité, c’est une ” information ” qui a été lancée sur les réseaux sans véritable négociation, même si son brillant parcours peut appeler évidemment à des intéressements. Sangaré Badra Ali, lui, est rentré le 27 Janvier 2022 sur Abidjan, en compagnie de ses coéquipiers de la sélection nationale de Côte d’Ivoire. Ce vendredi 28 Janvier 2022, sa journée a été meublée par son retour dans sa famille où l’attendaient parents, amis et fans… Il faut rappeler que Sangaré Ali Badra a été frappé par le deuil de son père pendant qu’il jouait la phase de poule de Can, à Douala. Ce brusque décès au lendemain au lendemain du match Côte d’Ivoire vs Sierra Leone (2-2) avait ému toute la Côte d’Ivoire et la planète football.

Ce vendredi matin, Sangaré Ali Badra est donc allé se recueillir sur la tombe de son géniteur au cimetière de Williamsville. Le goalkeeper des Éléphants a selon les échanges que nous avons eu avec lui, de rester quelques jours en famille à Abidjan, avant de rejoindre dans les prochaines semaines son club.

