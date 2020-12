Côte d’Ivoire/ CAF: par la candidature de jacques Anouma , Fologo s’est fait un siège

Pour accompagner la candidature de Jacques Anouma à la présidence de la Confédération africaine de football (CAF), un Comité de sages a été installé. La Côte d’Ivoire veut créer une union sacrée autour de la candidature de Jacques Anouma à la présidence de la Confédération africaine de football (CAF).

Après les différents acteurs du football ivoirien et du gouvernement ivoirien, Jacques Anouma va compter sur le soutien d’anciens ministres des Sports pour la conquête de cette prestigieuse instance continentale du ballon rond. Pour cela, un Comité de sages a vu le jour, dans les locaux du ministère des Sports.

COMITÉ DE LOBBYING

Présidé par Laurent Dona Fologo, il aura pour mission de porter assistance et guider le porte-étendard de la Côte d’Ivoire

durant durant la campagne électorale devant aboutir à la succession d’Ahmad Ahmad. « C’est une fierté de voir l’un de nos compatriotes briguer la présidence de la CAF. En ce qui nous concerne, nous allons l’encadrer efficacement afin qu’il triomphe le 12 mars 2021, à Rabat. Il a l’expérience et le vécu pour le réaliser », a-t-il indiqué. C’est auréolé de ces différents soutiens au plus haut niveau que l’ancien patron du football ivoirien ira à la conquête de l’Afrique. Ses challengers ne sont autres que Patrice Motsepe (Afrique du Sud), Ahmed Yahya (Mauritanie) et Augustin Senghor (Sénégal), l’ex-directeur administratif et financier d’Air France en Côte d’Ivoire est mieux outillé à ce poste de responsabilité.

UN HOMME DU SÉRAIL

En plus de 2 décennies dans les arcanes du football mondial et africain, il a été successivement membre de la commission d’organisation du championnat des juniors, puis, membre de la commission des recours (2000 à 2003). Jacques Anouma fut membre du comité exécutif de la CAF et de la Fifa. Depuis 2018, l’Ivoirien occupe la fonction de Médiateur des présidents de la Fifa et de la Caf en Afrique.

