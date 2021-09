Côte d’Ivoire : Danho Paulin ministre des sports victime d’une attaque de Roger Banchi. Ce qui s’est passé

Le dévoilement de la pelouse du stade de Yamoussoukro suscite de vives réactions, le ministre des sports et du développement de l’économie sportives fait objet d’attaque verbales sur la toile. Roger Banchi est en colère contre le le ministre Danho Paulin.

« Au delà de l’humiliation que subit la Côte d’Ivoire à travers l’un des symboles les plus expressifs, d’un pays sous développé et arriéré: des pelouses de stades nationaux ,galeuses…il faut absolument tenter de comprendre ce qui se passe au Pays !

Un grand nombre de nos compatriotes n’ont pas appris à aimer réfléchir profondément…c’est un exercice dont ils ne sont jamais parvenus à se prouver l’utilité réelle. Ce sont donc des gens peu sérieux. Il ne faut pas les nommer Ministre!

Moi même, on m’a déjà nommé Ministre, dans un contexte historique horriblement difficile…grâce à une excellente éducation, je suis parvenu à serrer mon cœur pour ne pas MAGA le DJAIHAI des IVOIRIENS .J’ai pris leur petit salaire et avantages, j’ai bouffé ça bien.

C’est pour dire…qu’un ministre qui n’aime pas réfléchir profondément, ne peut pas atteindre le degré de réflexion qui lui font valoriser, la beauté, la noblesse, et le bénéfice d’être Patriote. Patriote! Où tu n’aimes pas que ton Pays ait trop honte !

Le problème des pelouses nationales galeuses de mon Pays, la Côte D’Ivoire se trouve d’abord dans l’absence de Patriotisme…si ton pays se trouve seulement dans ton ventre, et tes comptes bancaires cachés; tu ne peux pas comprendre, ce dont je parle ici.

Un Stade National est un élément symbolique de fierté,à nul autre pareil! Sa pelouse en est le cœur, l’élément le plus délicat à entretenir avec la précision,qui va révéler aux visiteurs étrangers, le niveau de civilisation atteint par le pays hôte!

Lorsqu’un visiteur étranger arrive aujourd’hui au STADE national de YAMOUSSOUKRO, ou Ébimpé ,et qu’il contemple l’état de la pelouse; il comprend qu’il se trouve dans un pays de faux types, administré par des gens peu sérieux. Peu civilisés. Primitifs.

IVOIRIENS supplions ce Chef de l’État que nous n’aimons pas ; et dont bon nombre d’entre nous , avons souvent douté du patriotisme réel…de voir avec son Premier Ministre ambitieux là…ils vont mettre un Ministre des Sports qui réfléchit un peu. Un peu sérieux ! » a-t-il dit.

Sapel MONE

