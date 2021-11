Côte d’Ivoire: Election à présidence de la FIF

Trois candidats à la course à l’élection de la présidence de la FIF.

Reçue en audience le 26 octobre dernier par le chef de l’Etat, la présidente du Comité de normalisation Dao Gabala, a rassuré les acteurs du football ivoirien de l’organisation des élections le 20 décembre prochain. Qui sont les candidats ? Lequel a le meilleur profil ?

Suite au blocage dans le renouvellement des instances de la fédération ivoirienne de football, la Fifa décidait le 24 décembre passé d’installer un comité de normalisation. Cette mission de normalisation dirigée par Dao Gabala, prenant fin le 31 décembre prochain, a rassuré par la voix de sa présidente, que l’élection du nouveau comité exécutif aura lieu le 20 décembre c’est à dire 10 jours avant la fin de sa mission.

Trois candidats se démarquent pour la succession de feu Sidy Diallo. Il s’agit de Idriss Diallo, Sory Diabaté et de Didier Drogba.

Yacine Idriss Diallo côtoie le football ivoirien depuis ses années étudiants. Il a été a la tête des 14 sections de l’AUC (Abidjan Université Club) comme président de 1980 à 1983. Entré à la fédération ivoirienne de football en 1990 en qualité de vice président sous le président Ezan Emmanuel, il fut également vice président de l’ASEC Mimosas sous les présidents Ahoua Kanga et maitre Roger Ouegnin. En 2002, il est le 3ème vice-président de la Fif, chargé de la commission marketing et promotion sous le président Jacques Anouma. A ce poste, il a contribué énormément à l’avènement des éléphants qui ont fait rêver les ivoiriens avec à la clef une première qualification au mondial 2006 en Allemagne. Il a modernisé et structuré la maison de verre en adoptant une stratégie marketing qui a su attirer des ressources financières via des sponsors de renoms comme Orange, Petroci, Lonaci, Kia Motors… C’est cet homme d’affaires prospère qui briguera le 20 décembre prochain, la tête de la fédération ivoirienne de football

Ancien Secrétaire général de la FIF, Sory Diabaté a été l’un des plus proches de Sidy Diallo. Candidat issu du Bureau exécutif sortant, Sory Diabaté est membre de la direction de la Fédération ivoirienne de football (FIF) depuis 2002. En 18 ans, l’ancien président de l’Entente sportive de Bingerville a collaboré avec deux présidents à savoir Jacques Anoma et feu Sidy Diallo. L’homme a des années de services bien garnis dans le rouage du football ivoirien. Il a participé activement aux différentes qualifications au mondial de la Côte d’Ivoire et à l’épopée de la CAN 2015. Pragmatique, il a l’expérience de la vie des clubs qu’il a côtoyé durant toutes ces années. Le 20 décembre, Sory Diabaté postulera à la présidence de la maison de verre pour le bonheur du football ivoirien.

L’ancien capitaine des éléphants de Côte d’Ivoire, s’est engagé à devenir le prochain patron de la maison de verre. Il a été l’un des plus grands footballeurs Africains de tous les temps. Sa carrière footballistique a été bien remplie. De la France au Canada en passant par l’Angleterre, la Turquie et la Chine, le buteur ivoirien a remporté plusieurs trophées dont la ligue des champions avec Chelsea. Charismatique, il a été le capitaine et guide de la sélection ivoirienne. Au fil de sa carrière, Drogba s’est crée de nombreux réseaux sur lesquels il pourra compter une fois élu pour financer le développement du football ivoirien.

DD

Comments

comments