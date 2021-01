Côte d’Ivoire : Euphrasie KOUASSI félicite Mariam Dao Gabala, la nouvelle présidente de la commission de normalisation de la FIF

Euphrasie Yao, conseillère Spéciale du Président de la République, S.E.M Alassane Ouattara, chargée du Genre, femme leader et engagée dans le combat du Genre et de la paix; et seule femme titulaire d’une Chaire UNESCO en Côte d’Ivoire intitulée “Eau, Femme et Pouvoir de décisions”, félicite ce jour Mme la Sénatrice Mariam Dao Gabala, la nouvelle présidente de la commission de normalisation de la FIF.

“C’est avec fierté et une joie indescriptible que j’ai appris la nomination de Madame la Sénatrice Mariam Dao Gabala à la tête du Comité de normalisation de la Fédération Ivoirienne de Football (FIF).

La FIFA a porté son choix sur cette éminence grise féminine pour présider ledit comité. C’est la preuve par mille que les femmes ont la capacité de jouer un rôle majeur dans la société.

Cette nouvelle réjouit au plus haut point l’ensemble des femmes du Compendium des Compétences Féminines de Côte d’Ivoire (COCOFCI) qui en a fait son cheval de bataille, l’essence même de ses initiatives, actions et activités : militer pour l’accès des femmes aux postes de décisions.

Je me joins donc aux femmes du Compendium pour lui adresser mes félicitations,” se réjouit-elle.

Euphrasie KOUASSI, a tenu à assurer l’ensemble du monde du sport que Madame DAO GABALA est une dame compétente qui saura relever indiscutablement le défi.

“Je tiens à assurer la Présidente du Comité de normalisation de la FIF de mon soutien indéfectible dans l’accomplissement et la réussite de sa mission” conclue t-elle.

Sapel MONE

Comments

comments