Côte d’Ivoire: football, qui est jean-louis gasset, le nouveau sélectionneur des éléphants de côte d’ivoire ?

Il n’a jamais entraîné de sélection africaine. Pourtant, Jean-Louis Gasset est a été choisi par Idriss Diallo et son équipe pour succéder à Patrice Beaumelle à la tête des Éléphants de Côte d’Ivoire. Portrait…

Jean-Louis Gasset est l’ancien adjoint de Laurent Blanc à Bordeaux, en équipe de France et au PSG. Le nouveau sélectionneur ivoirien a ensuite endossé le costume de numéro 1 à Saint-Étienne, Montpellier et Bordeaux, son dernier club. L’homme n’avait plus entraîné depuis l’été dernier et ce poste s’annonce comme un grand challenge.

C’est en 1974 que Jean-Louis Gasset commence sa carrière de joueur à l’AS Béziers puis à Montpellier. C’est justement dans ce club qu’il raccroche les crampons en 1985 avant de passer ses diplômes d’entraîneur pour rejoindre le banc de touche. Il est adjoint de 1985 à 1998 à Montpellier et bénéficie de la confiance des dirigeants. Il prend donc les commandes du club cette année-là avant de rejoindre le SM Caen en 2000.

Gasset continue d’apprendre et d’engranger de l’expérience. De 2000 à 2005, il travaille aux côtés de Luis Fernandez au PSG, puis à l’Espagnol Barcelone avant de redevenir titulaire à Istres. Le nouveau sélectionneur des Éléphants rejoint les Girondins de Bordeaux en 2007 aux côtés de Laurent Blanc. Le duo poursuit sa collaboration en 2010 en équipe de France.

Titulaire du diplôme professionnel d’entraîneur de football (DPEF), Jean-Louis Gasset entraîne les clubs de Montpellier et l’AS Saint-Étienne. Il prend sa retraite en 2019 avant de revenir sur le banc un an plus tard. Il prend les commandes de Bordeaux, mais l’aventure s’arrête en 2021. Gasset n’a plus entraîné depuis. C’est donc un homme d’expérience qui s’installe dans le vestiaire des Éléphants de Côte d’Ivoire.

Il devra très vite s’adapter et prendre ses marques pour rassurer les supporters ivoiriens, partagés sur ce choix. Âgé de 68 ans, le nouveau sélectionneur des Éléphants de Côte d’Ivoire ne sera pas seul à assumer ses fonctions. Il aura comme adjoint Emerse Faé. L’ancien international ivoirien à la tête de la réserve de Clermont en national 3, connaît bien l’environnement de la Fédération.

