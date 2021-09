Côte d’Ivoire : La déclaration de Mme Yao Lydie, directrice de la communication du ministère de la Promotion des Sports

1/ Contexte

La Côte d’Ivoire organisera la CAN 2023 et pour se faire d’importants travaux sont en cours de réalisation à Korhogo, Bouaké, San pedro, Yamoussoukro et Abidjan.

Depuis l’indépendance de notre pays, c’est exceptionnel, plus de 500 milliards d’investissement en infrastructures sportives, d’hébergement y compris les investissements connexes ; voirie, aéroportuaires et plateaux techniques sanitaires.

Malgré quelques perturbations liées à la pandémie à Coronavirus covid 19, le timing actualisé nous permet d’affirmer que nous serons prêts et livré en 2022, soit six (6) mois avant la compétition prévue en Juin-Juillet 2023.



2/ Le stade Alassane OUATTARA de la cité olympique d’ébimpé

Le stade Alassane OUATTARA d’Ebimpé qui est le fruit de la coopération sino-ivoirienne doit subir des travaux complémentaires pour être mis en conformité FIFA-CAF.

Le stade ADO étant fermé et tous les stades étant en construction en Côte d’Ivoire, c’est la priorité du gouvernement, la FIF n’a pas d’autre choix que de jouer ses matches retour à domicile des éliminatoires de la coupe du monde 2022, à l’extérieur conformément à la réglementation CAF.

Sauf que compte tenu de l’état d’avancement du stade de Yamoussoukro qui aujourd’hui a une pelouse complètement achevée et des vestiaires disponibles, des tribunes achevées, la FIF de façon exceptionnelle a demandé à vouloir étudier la faisabilité de jouer des matches sur ce stade. La FIF a donc saisi la CAF pour voir si elle pouvait homologuer de façon ponctuelle le stade de Yamoussoukro pour accueillir les deux matches.

L’environnement de ce stade n’étant pas terminé, le stade n’a pas encore été livré pour prétendre à un homologation totale et définitive.



3/ Le stade de Yamoussoukro

Le stade de Yamoussoukro était une solution palliative proposée par la FIF. Cependant la mission d’inspection de la CAF a conseillé à la Côte d’Ivoire de poursuivre les travaux et de choisir sous 48 heures, l’un des stades homologués à l’extérieur de la Côte d’Ivoire pour recevoir ses matches. Ce qui a été fait. Ainsi la FIF a décidé que la Côte d’Ivoire accueillera ses matches sur le stade de l’amitié Général Mathieu KEREKOU de Cotonou au Bénin et tout est en œuvre afin que tout se déroule bien pour notre équipe nationale.

Conclusion

Tous les chantiers de la CAN 2023 avancent très bien et sont suivis par le BNETD en relation avec l’Office National des Sports.

Nos éléphants restent sereins et déterminés malgré l’environnement délétère que veulent susciter certains esprits chagrins pour déstabiliser nos joueurs.

Nous vous assurons que les Eléphants de Côte d’Ivoire, bien classés dans leur poule, bénéficient du soutien du gouvernement et des prières du peuple ivoirien afin qu’ils gagnent tous leurs matches de cette étape éliminatoire.

Comments

comments