Côte d’Ivoire : les six stades de la CAN 2023 dévoilés

A l’approche de la Coupe d’Afrique des Nations 2023 en Côte d’Ivoire, la CAF a dévoilé les différentes arènes qui accueilleront les matches de la grande messe du football africain du 23 juin au 23 juillet 2023 au pays des « Eléphants ».

Six stades ont ainsi été retenus par l’instance panafricaine en vue de la 34ème édition de la CAN. Les arènes sont situées dans cinq villes ivoiriennes : Abidjan, Bouaké, Korhogo, San-Pédro et Yamoussoukro, capitale du pays.Les stades retenus pour la CAN 2023 en Côte d’Ivoire:

Le stade olympique d’Ebimpe 60,000 places

le stade de la paix de Bouaké 40,000 places

Le stade Félix Houphouet Boigny 35,000 places

Le stade olympique de Yamoussoukro 20,000 p”

Le stade olympique de San Pedro 20,000 places

Le stade du poro à Korhogo 20,000 places.

