Côte d’Ivoire: Mariam Dao Gabala vient d’être nommée présidente de la FIF

Après l’échec de l’organisation de l’élection d’un nouveau président de la Fédération Ivoirienne de Football FIF, c’est la Sénatrice Mme Mariam Dao Gabala qui a été nommée à la tête du comité de normalisation de la Fédération Ivoirienne de Football FIF ce jeudi 14 Janvier 2021 par la FIFA.

Afin de résoudre la crise qui secoue la Fédération Ivoirienne de Football (FIF), une mission de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) est arrivée à Abidjan, mercredi 13 janvier 2021 pour un séjour de deux (2) jours. Au cours de cette mission, la FIFA a annoncé l’installation, jeudi 14 janvier 2021, du comité de normalisation conformément à la décision de la FIFA du 24 décembre 2020. Une décision intervenue suite au blocage du processus de renouvellement des instances dirigeantes de la FIF.

C’est ainsi que la Sénatrice Mme Mariam Dao Gabala a été nommée à la tête du comité de normalisation la Fédération Ivoirienne de Football FIF ce jeudi 14 Janvier 2021 par la FIFA. “Comme vous le savez, le Football est un sport roi en Cote d’Ivoire. Il est le creuset de la paix et il est le sport qui réunit l’ensemble des ivoiriens quelque soient leurs bords et leurs âges.” a déclaré la sénatrice et militante des droits de femmes. ” Nous demandés de mettre a disposition nos compétences pour aider a relever ce sport, Je pense que c’est une très grande confiance et nous allons essayer avec l’aide de tous, d’apporter cette pierre. Ce n’est pas normal que la locomotive du football Africain et ouest Africain soit dans cet état…” a conclu Mme Mariam Dao Gabala, présidente du Comité de Normalisation de la FIF.

Le monde du ballon rond en Côté d’Ivoire est plongé depuis sept mois dans une querelle de succession pour le poste de président que brigue l’ancienne star de Marseille et Chelsea, Didier Drogba. La Fédération internationale de football association (FIFA) a annoncé jeudi 24 décembre le placement sous tutelle de la Fédération ivoirienne de football (FIF), plongée dans une crise de succession. « Le bureau du conseil de la FIFA a décidé de nommer un comité de normalisation pour la Fédération ivoirienne de football », dont les membres seront « désignés par la FIFA et la Confédération africaine de football » (CAF), explique l’instance sportive internationale dans un communiqué.

beninweb.tv

Comments

comments