Côte d’Ivoire- OISSU 2022 : Top départ des finales départementales par la DRENA Abidjan3

Les finales départementales de la saison 2021-2022 de l’Office ivoirien des sports scolaires et universitaires (OISSU) ont démarré, samedi 26 février 2022, avec la Direction régionale de l’éducation nationale et de l’alphabétisation (DRENA) d’Abidjan 3 avant leur extension aux autres directions sur toute l’étendue du territoire national.

La cérémonie officielle de lancement a eu lieu, à Abidjan, précisément au stade du Collège Aimé Césaire de Yopougon, en présence du directeur de cabinet du ministre de la Promotion des sports et du Développement de l’économie sportive, François Alla Yao, du directeur général de l’OISSU, Koné Mamadou Souleymane, des autorités municipales et administratives de la commune hôte ainsi que des membres de la délégation de la Fédération internationale du sport scolaire conduite par le conseiller Afrique du président, Eric Frécon.

Le directeur régional de l’Education nationale et de l’Alphabétisation (DRENA) d’Abidjan 3, Pacôme Coulibaly, la directrice régionale des sports d’Abidjan Nord, Ouattara Habiba, et le représentant du maire, ont remercié les responsables de l’OISSU pour le choix de leur commune en vue d’abriter la cérémonie officielle de lancement des finales départementales de la saison en cours.

Ils ont rappelé l’importance du sport, non seulement, pour la santé mais aussi, pour le fait qu’il est facteur de cohésion sociale, de paix et de bien-être. Ils ont demandé aux athlètes de privilégier la participation au détriment de l’enjeu afin que les rencontres se déroulent dans un esprit de convivialité.

« Les compétitions sportives de l’OISSU sont avant tout un jeu. (…) Les compétions OISSU sont avant tout une école de formation. Aujourd’hui, c’est l’apothéose des compétitions OISSU au niveau départemental. Je vous exhorte, chers athlètes, à donner le meilleur de vous-mêmes, à respecter vos adversaires et les règles du jeu tout en demeurant fair-play », a souligné Mme Ouattara.

Le directeur de cabinet, François Alla Yao, a remercié, au nom du Ministre Paulin Claude Danho, la délégation de l’ISF qui séjourne depuis jeudi en Côte d’Ivoire, d’être venue partager leur expérience avec les responsables locaux du sport scolaire et soutenir « notre action avec nous pour nous permettre à grandir ».

Il s’est félicité de la solidarité entre les entités nationales (corps préfectoral, autorités municipales, DREN, DRS) dans la conduite des actions au niveau de l’OISSU, exprimé ses encouragements aux encadreurs administratifs et sportifs des athlètes et souhaité que ce soit les meilleurs qui gagnent.

« Pour l’instant, que les meilleurs gagnent parmi toutes les équipes présentes mais le meilleur pour moi, ce n’est pas celui qui va gagner le match sur le terrain, le meilleur pour moi, c’est le sport en général, le meilleur pour moi, c’est l’école qui va gagner et le meilleur pour moi, c’est la jeunesse ivoirienne qui gagne », a-t-il formulé.

Au niveau de la DREN Abidjan 3, les compétitions sportives de la saison 2021-2022 ont débuté le 11 novembre pour s’achever le 18 décembre 2021 avec 176 rencontres. Elles ont mobilisé au départ 1898 athlètes des lycées et collèges dans les disciplines sportives que sont le football, le handball, le basketball, le volleyball, , le rugby et le badminton dans différentes catégories filles et garçons.



Ces finales départementales réuniront 540 athlètes, a relevé Mme Ouattara, faisant le point au niveau de la DRENA 3 de la zone Abidjan Nord.

Comments

comments