Côte d’Ivoire: qui bloque le processus électoral à la fif?

Le processus électoral en vue d’élire le nouveau président de la Fédération ivoirienne de football connait un blocage depuis une semaine. La Commission électorale est minée par des problèmes. Ses membres ayant du mal à s’accorder sur les candidatures à valider. Selon certaines sources, la Fifa aurait été saisie pour prêter une oreille attentive à ce qui se passe à Abidjan. Invité de “3ème Mi-temps”, Me Raux-Yao Athanase, membre de la Commission juridique de la Fif, a confirmé cette thèse. « Quand le cas s’est posé, nous avons saisi la Fifa. Un certain nombre de précisions nous avaient été demandées, nous les avons fait partir, vendredi dernier », a-t-il révélé. En clair, l’instance gouvernante du football mondial dispose d’éléments pour se pencher sur ce qu’il convient désormais d’appeler “FifGate”.

On se souvient qu’il y a quelques jours, dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, le camp Didier Drogba, par la voix de son coordinateur, Eugène Marie Diomandé, avait menacé de saisir la Fifa. « L’Assemblée générale convoquée pour le 29 août est une AG nulle, non avenue et réputée inexistante. Nous avons, par ailleurs, le droit de saisir la Fifa contre les agissements que nous avons dénoncés », avait-il déclaré.

La Fifa va-t-elle finalement intervenir pour ramener tout le monde à l’ordre ?

Melv Sage

