Côte d’Ivoire : réouverture du parc des sports de Treichville rénové à hauteur de 637 millions de FCFA

Le jeudi 12 octobre 2023, le parc des sports de Treichville (Abidjan), qui a fait l’objet de travaux de rénovation d’un montant de 637 millions de FCFA, a été officiellement rouvert par Danho Paulin, le ministre des Sports.

Les travaux réalisés au sein du parc ont englobé diverses améliorations, telles que l’installation d’une nouvelle surface synthétique pour le terrain, la restauration des vestiaires et des zones VIP, comprenant des travaux de carrelage, de peinture, de plomberie et d’électricité. De plus, la salle des arbitres et la cabine de presse ont été rénovées, et 2500 sièges ont été installés dans les gradins pour offrir aux spectateurs un confort accru lors des compétitions sportives.

D’après les propos du ministre Danho Paulin, la rénovation du parc des sports, destiné à accueillir les championnats nationaux de football, de rugby et de cyclisme, s’inscrit dans le cadre d’un programme étendu visant à restaurer, moderniser, et construire des installations sportives. De plus, il a affirmé que ce programme se poursuivra avec la rénovation des stades historiques liés aux célébrations tournantes de l’indépendance de la Côte d’Ivoire, ainsi que la construction de nouvelles agoras.

L’objectif, comme il l’a souligné, est de mettre en place des infrastructures de proximité et associées afin de créer un environnement propice permettant à la jeunesse de s’établir durablement sur place. De son côté, le directeur de l’ONS, Ousmane Gbané, a mis en évidence que les travaux, amorcés en décembre 2022, ont pour but de rapprocher les installations sportives des habitants locaux, tout en offrant un environnement plaisant et sain pour la pratique du sport. Par ailleurs, il a encouragé les utilisateurs de cette infrastructure sportive à assurer sa sécurité, à préserver les équipements, et à promouvoir la solidarité, élément clé de la coexistence harmonieuse.

Établi en 1950 par les colons, le parc des sports de Treichville, originellement baptisé “Boxing Club,” comporte un terrain de football, un vélodrome, et une piste d’athlétisme entourant une arène de lutte. Il dispose d’une capacité de 2500 sièges et est adapté pour accueillir un éventail d’événements liés au sport, à la culture et à la politique.