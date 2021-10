Cotonou : le Malawi battu par les Éléphants de Côte d’Ivoire (2-1) ce lundi

Les Éléphants de Côte d’Ivoire ont battu (2-1), ce lundi 11 octobre 2021, les flames du Malawi au Stade Mathieu Kérékou de Cotonou et gardent toujours la tête de la poule D, à deux journées de la fin de cette phase.

Grâce à deux réalisations de Nicolas Pépé (1-0, 2è mn) et Franck Kessié (2-1, 67è mn SP), les Eléphants de Côte d’Ivoire sont venus à bout des Flames du Malawi, ce lundi 11 octobre 2021, lors de la 4ème journée des éliminatoires du Mondial 2022. Cette rencontre disputée au Stade Mathieu Kérékou de Cotonou a été abordée de la meilleure façon. Car après seulement deux minutes de jeu, les poulains de Patrice Beaumelle trouvaient le chemin des filets sur une bourde d’un défenseur adverse.

Après l’ouverture matinale du score, les Ivoiriens sont tombés dans la facilité, à l’image de Serge Aurier. D’ailleurs, il est à la base du but égalisateur du Malawi. Alors qu’il avait récupéré une balle, il a tenté d’éliminer deux adversaires et s’est fait déposséder du cuir. Le Malawi n’en demandait pas mieux pour égaliser (1-1, 20è mn). Le doute s’installa alors dans le camp des Ivoiriens, surtout que leurs poursuivants directs, les Lions Indomptables, venaient de battre (0-1) le Mozambique.

Heureusement que Patrice Beaumelle pouvait encore compter sur le doyen de cette formation des Eléphants, Yao Kouassi Gervais dit Gervinho. Dans l’un de ses numéros, il brûle la politesse à son garde du corps qui n’avait d’autre solution que de l’abattre dans la surface de réparation. Le pénalty est indiscutable. Franck Kessié le transforme et permet à la Côte d’Ivoire de garder la tête de la poule D, en attendant les oppositions Côte d’Ivoire-Mozambique (11 novembre 2021) et Cameroun-Côte d’Ivoire (14 novembre 2021), comptant pour les 5ème et 6ème journées des éliminatoires du Mondial 2022.

Classement Groupe D

1-Côte d’Ivoire 10 points + 5

2-Cameroun 9 points + 4

3-Malawi 3 points – 5

4-Mozambique 1 point – 5

