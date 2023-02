Coup de théâtre: Christian Atsu toujours introuvable, 2 jours après le séisme en Turquie

Mais que se passe-il entre les autorités du club turc de Hatayspor? Hier mardi, le vice-président de l’équipe stambouliote, Mustapha Ozat, déclarait que Christian Atsu, enseveli sous les décombres lors du violent séisme survenu lundi dans la partie Sud-Est de la Turquie, a été retrouvé vivant et a été admis dans un hôpital où il reçoit des soins.

« Christian Atsu a été retiré avec des blessures. Malheureusement, notre directeur sportif Taner Savut est toujours sous les décombres », avait déclaré le dirigeant. Une nouvelle applaudie par les proches et les fans de l’attaquant ghanéen qui étaient en union de prière depuis la disparition de l’ancien joueur de Chelsea.

Mais voilà qu’une autre information sortie cette fois-ci de la bouche du médecin du club vient tout balayer. Gurbey Kahveci a en effet indiqué qu’il avait eu une erreur d’identité et que l’homme qui avait été extrait n’était pas le footballeur ghanéen.

« Lorsque nous avons entendu la nouvelle qu’ »il avait été emmené à l’hôpital Dortyol », nous sommes surtout allés voir, mais ce n’était pas lui. Pour le moment, nous acceptons que [le directeur sportif] Taner Savut et Christian Atsu n’aient pas été retrouvés, dommage« , a-t-il déclaré.

L’entraîneur de Hatayspor, Volkan Demirel, a confirmé la déclaration du médecin sur gol.caracoltv: « S’il vous plaît, n’écrivez pas qu’il a survécu sans être sûr, qu’il a survécu. Les gens ont des familles, les espoirs, les chagrins et les douleurs augmentent (…) Il n’y a pas encore de nouvelles d’Atsu et de Taner Savut, j’espère qu’ils seront tous les deux sauvés. Je partagerai tout au fur et à mesure que les informations arrivent« .

Même son de cloche du côté de Foot Mercato qui assure que l’ancien ailier de Newcastle est toujours porté disparu. Le média cite plusieurs journaux turcs notamment le journaliste Yakup Çınar, qui signe pour Fanatik: «Hier (mardi), ce dirigeant (Mustafa Özat, celui qui a annoncé qu’Astu a été retrouvé, ndlr) a fait une déclaration. Cependant, les nouvelles de Hatay sont négatives. Il n’y a toujours pas de nouvelles du joueur de football d’Hatayspor Christian Atsu. Il est toujours porté disparu…», a expliqué Cinar.

L’ancien international ghanéen, Mubarak Wakaso, reste également incertain sur le cas de son compatriote. Dans un post sur les réseaux sociaux, le milieu de terrain au KAS Eupen a conseillé au public d’éviter de diffuser de fausses informations pour le bien de la famille.

« Suite à la mise à jour d’hier (mardi) du club selon laquelle Christian avait été retiré vivant, nous n’avons pas encore confirmé où se trouve Christian. Comme vous pouvez l’imaginer, cela continue d’être une période dévastatrice pour sa famille et nous faisons tout notre possible pour localiser Christian« , a-t-écrit.

« Des mises à jour officielles seront fournies au fur et à mesure que de plus amples informations seront révélées. Veuillez respecter la vie privée de la famille pendant cette période difficile et abstenez-vous de diffuser des informations non fondées, car cela ne ferait qu’entraver les efforts de recherche de Christian. Merci pour toutes vos prières et votre soutien« , a-t-il ajouté.

