Coup dur pour le Real Madrid : Vinicius Jr indisponible durant des semaines

L’international brésilien Vinicus Jr blessé ce week-end, sur la pelouse du Celta de Vigo, lors de la troisième journée de Liga, sera absent du terrain pour plusieurs semaines. La blessure du joueur merengue qui semble être gérée rapidement est plus grave que ce que pensaient les médecins.

Réal Madrid : blessé, Vinicius Jr sera absent du terrain durant des semaines

Alors que la casa blanca n’a que très peu de joueurs offensifs cette saison, le coach Carlo Ancelotti devra se passer des services de Vinicius Junior, pour les prochaines rencontres. Et pour cause, les pépins physiques de ce dernier sont devenus un peu plus sérieux que ce à quoi les médecins se s’ont imaginés.

Selon un communiqué du club, les examens médicaux du joueur de la Canarinha ont révélé qu’il souffre d’une « blessure au biceps fémoral droit (ischio-jambiers) ». Toute chose qui l’éloignera du terrain pour un moment. Le club n’a tout de même pas précisé la durée de son indisponibilité mais celle-ci pourrait être comprise entre quatre et six semaines.

Avec cela, Vini va certainement manquer certains matches en club à commencer par celui du week-end prochain mais surtout le prochain rassemblement en sélection nationale où le Brésil entame les qualifications pour le Mondial 2026 avec des rencontres face à la Bolivie le 9 septembre et le Pérou quatre jours plus tard.

Aussi, rien ne prouve que le numéro 7 du Real Madrid sera prêt pour le choc face à la Real Sociedad, et même pour le derby face à l’Atlético du 24 septembre. Le technicien italien Carlo Ancelotti va donc faire sans son joueur vedette durant quelques semaines.