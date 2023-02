Coupe de France: le PSG éliminé, l’OM en quart de finale

Le PSG est éliminé de la Coupe de France après sa défaite face à l’Olympique de Marseille (2-1) ce mercredi soir en quart de finale. Héroïques, les Phocéens poursuivent l’aventure.

L’aventure s’arrête en huitième de finale pour le PSG. Les Parisiens sont éliminés de la Coupe de France après leur défaite face à l’Olympique de Marseille ce mercredi soir. Opposés aux Phocéens dans un match disputé au Vélodrome, les Rouge & Bleu se sont inclinés sur le score de 2-1.

En manque criard d’inspiration, les hommes de Christophe Galtier ont été punis sur des buts d’Alexis Sanchez et Ruslan Malinovski. Le premier a ouvert le score sur penalty à la demi-heure de jeu (31è) et le second a clôt le match à l’heure de jeu (57è).

Privé de Kylian Mbappé, forfait en raison d’une blessure musculaire contractée le 1er février dernier lors de la victoire face à Montpellier (3-1) en Ligue 1, l’actuel leader du championnat avait pourtant semblé lancer sa rencontre avec l’égalisation signée Sergio Ramos en toute fin de première période.

Mais le manque de réalisme des attaquants notamment Lionel Messi, auteur d’un match moyen, a fini par avoir raison des visiteurs qui s’inclinent donc sur le score de 2-1 et disent adieu à la compétition.

En plus d’une belle victoire face à son rival historique, les Marseillais se hissent de leur côté en quarts de finale de la Coupe de France, un trophée qu’ils n’ont plus remporté depuis 1984.

Des regrets côté parisien

« Un match de Coupe, il faut le gagner. On n’a pas réussi, il nous a manqué des choses. Ça ne sert à rien d’en rajouter maintenant. C’est le moment de fermer notre bouche et de continuer à travailler et aller vers l’avant. On doit s’améliorer si on veut faire des bonnes choses cette saison. Il y a déjà un titre qui s’en va, ça fait mal. Il faut maintenant que l’on se regroupe, il faut être mieux organisé, mieux jouer« , a regretté le capitaine du PSG, Marquinhos, en zone mixte après la rencontre.

Le Brésilien fait sans doute allusion aux prochaines rencontres de son équipe, contre Monaco ce samedi et face au Bayern Munich, mercredi 14 février, en huitième de finale aller de la Ligue des champions.

Melchisedeck

Comments

comments