Coupe d’Europe : Christian Eriksen transféré à l’hôpital dans un état stable, annonce l’UEFA

Christian Eriksen a été transféré à l’hôpital dans un état stable, annonce l’UEFA.

Lors de la rencontre Danemark-Finlande comptant pour le groupe B de l’Euro, le meneur de jeu danois Christian Eriksen s’est effondré tout seul.

Ses coéquipiers se sont regroupés autour de lui pour le protéger des caméras pendant que les premiers secours tentaient de le réanimer.

Christian Eriksen a quitté le stade de Copenhague en vie et conscient et va suivre des examens plus poussés dans un hôpital de la capitale danoise.

