Coupe du Monde 2022 : 25 000 supporters attendus au Stade de Japoma pour le choc Cameroun-Côte d’Ivoire ?

La rencontre décisive qui opposera le Cameroun à la Côte d’Ivoire le 16 novembre prochain à Douala pour le compte de la 6ème et dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 verra le public camerounais soutenir son équipe.

De nombreuses rumeurs couraient à ce sujet, c’est désormais officiel : le 16 novembre prochain, 25 000 supporters pourraient être présents au Stade de Japoma de Douala pour y encourager les Lions Indomptables, qui y affronteront la Côte d’Ivoire. Selon kick442.com, la Fédération camerounaise de football (FECAFOOT), a écrit à la Confédération africaine de football, pour qu’un nombre sans précédent de fans assistent au dernier match de qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022 contre les Éléphants de Côte d’Ivoire. Cette rencontre prévue le 16 novembre au stade Japoma pourrait voir la présence d’un nombre record de supporters depuis le déclenchement de la pandémie de Covid-19. En effet, la FECAFOOT demande à la CAF une jauge fixée à 25 000 supporters au Stade de Japoma.

Le mois dernier, la CAF a autorisé 10 000 fans à assister au match à domicile du Cameroun contre le Mozambique. La CAF devrait augmenter les chiffres en novembre compte tenu de l’attractivité du match et des enjeux. Le Cameroun a subi une défaite 1-2 contre la Côte d’Ivoire lors de la deuxième journée et doit gagner à domicile pour rester en vie dans la course au Qatar en novembre-décembre 2022.

Cette affiche pourrait être la finale du groupe D, si les deux sélections ne fassent pas de faux-pas lors de la 5e journée. La Côte d’Ivoire est tête du groupe avec 10 points et le Cameroun pointe à la deuxième place avec 9 points. Seule l’équipe qui terminera à la première place, au soir de la sixième et dernière journée des matches de poule, compostera son ticket pour les barrages qui sont la dernière étape sur la route du Qatar.

