Coupe du monde 2022 : la réaction d’Hervé Renard après la défaite contre la Pologne

Après sa victoire face à l’Argentine (2-1), l’Arabie saoudite s’est inclinée ce samedi face à la Pologne (0-2). Hervé Renard, le sélectionneur de l’équipe saoudienne, croit encore la qualification possible.

L’équipe d’Hervé Renard a encore affiché d’étonnantes qualités collectives. Elle a souvent mis en difficulté ses adversaires par de beaux mouvements mais il lui a manqué l’efficacité pour conclure ces actions. Al-Dawsari a même raté le penalty de l’égalisation juste avant la mi-temps.

Ce groupe devra faire maintenant sans Al-Malki, suspendu bêtement pour une contestation alors que Renard avait bien prévenu ses joueurs de ne pas parler aux arbitres.

Cette absence s’ajoutera à celles de trois titulaires, dont le capitaine Al-Faraj. Mais le sélectionneur, dont la maman d’origine polonaise était en tribunes, ne s’attarde pas sur ces contretemps. Il croit dans son effectif.

«Je suis fier de mes joueurs et ne l’oublions pas, on est toujours en vie. On n’abandonnera pas. On jouera avec la même énergie. On a encore un match, peut-être un deuxième et j’espère plus», sourit-il. «On va rester concentré et penser au 30 novembre. »

