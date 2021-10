Coupe du monde 2022: le Maroc qualifié en barrages, la Guinée sortie

L’équipe du Maroc a rejoint celle du Sénégal au dernier tour des éliminatoires africaines pour la Coupe du monde 2022 de football, ce 12 octobre 2021 à Agadir. Les Marocains se sont assurés la première place du groupe I en battant 4-1 une Guinée désormais éliminée.

L’équipe du Maroc a conclu son marathon à domicile, avec trois victoires consécutives en sept jours, en qualifications pour la Coupe du monde 2022. Un sans-faute qui lui a permis d’obtenir ce qu’elle était venue chercher, ce 12 octobre 2021 à Agadir : une place au dernier tour des éliminatoires africaines.

Place que n’obtiendra donc pas la Guinée, privée de son sélectionneur Didier Six, hospitalisé à cause d’un neuropaludisme. Une sélection guinéenne qui était donc dirigée par Kaba Diawara, adjoint de Six.

Le Sily a tout d’abord plié sur un but d’Ayoub El Kaabi. A la 20e minute, l’avant-centre ouvre le score à l’issue d’un beau mouvement collectif et d’un débordement d’Achraf Hakimi. Le latéral droit centre vers Ryan Mmaee qui, d’un coup de tête, envoie le ballon sur la transversale. El Kaabi, qui a suivi, force le balle à franchir la ligne, au grand dam du portier guinéen Aly Keita.

A la demi-heure de jeu, le milieu guinéen Mamadou Kané égalise certes d’une frappe lointaine déviée par le capitaine marocain Romain Saïss (1-1, 31e). Mais le milieu Selim Amallah replace le Maroc en pole en reprenant de volée, un ballon remis de la tête par Sofian Chakla (1-2, 43e).

Sofiane Boufal clôt le festival marocain

En deuxième période, Mohamed Bayo met la défense marocaine en difficulté à plusieurs reprises. Selim Amallah signe toutefois un doublé salutaire pour le Maroc en reprenant un corner délivré en retrait. Avec sa frappe, le ballon heurte la transversale avant de franchir la ligne : 1-3, 65e.

En toute fin de rencontre, Sofiane Boufal s’offre son tout premier but en sélection et une gourmandise : un retourné acrobatique gagnant (1-4, 90e).

Avec ce succès, les Marocains pourront disputer sans pression leurs deux derniers matches du groupe I, face au Soudan et à la Guinée, en novembre. Eux qui joué cinq fois à domicile en six rencontres, durant ces éliminatoires, faute de stades homologués chez leurs adversaires.

Melv Le Sage

