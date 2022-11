Coupe du monde 2022 : «Le match est acheté», un énorme scandale dénoncé

L’ancien international camerounais, Mohammadou Idrissou, a accusé les Lions Indomptables d’avoir acheté le barrage retour des éliminatoires au Mondial 2022 face à l’Algérie.Qualifié pour la Coupe du monde 2022 au Qatar après avoir sorti l’Algérie en barrages, au terme d’un match retour qui aura fait couler beaucoup d’encre, le Cameroun, par le biais de son sélectionneur Rigobert Song, a fraîchement dévoilé sa liste de 26 joueurs retenus pour participer au tournoi.Une liste sans Ngadeu, décisif sur le but de Toko-Ekambi qui avait offert la qualification aux Lions Indomptable contre les Fennecs. Une non-convocation qui a fait sortir de ses gonds Mohammadou Idrissou, qui est même allé jusqu’à accuser le Cameroun d’avoir acheté ce fameux barrage retour disputé le 29 mars denier à Mustapha-Tchaker.

«Le match est acheté»

«On laisse les gens qui font que le Cameroun aille à la Coupe du monde. Ngadeu s’il n’est pas là, on ne marque pas le but contre l’Algérie. Même si vous avez acheté le match, on connait ce qui s’est passé sur ce match.Le match est acheté. Et après tout ça, s’il n’y pas Ngadeu, s’il ne fait pas la remise de la tête, on ne va pas à la Coupe du monde», a ainsi lancé l’ex-international camerounais dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux.

Une déclaration qui ne devrait pas amuser le président de la Fédération camerounaise, Samuel Eto’o.

